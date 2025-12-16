¡El mejor gol del año fue de una mexicana! Lizbeth Ovalle se lleva el premio Marta en The Best

Lizbeth Ovalle Lizbeth Ovalle celebra el gol con el que ganó el premio Marta 2025 de la FIFA. (JONATHAN DUENAS/JONATHAN DUENAS)

La FIFA entregó este martes 16 de diciembre sus reconocimientos a lo mejor del año-calendario 2025 en el futbol internacional y uno de ellos fue para la futbolista mexicana Lizbeth Ovalle. ‘La Maga’ fue galardonada con el Premio Marta al mejor gol femenil del año por su “escorpión invertido” que hizo a principios de año y que dio la vuelta al mundo.

El Golazo de Lizbeth Ovalle fue el mejor del 2025

El 3 de marzo de este 2025 cuando Tigres y Chivas Femenil se enfrentaron para su partido de la jornada 10 del Clausura 2025 en la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León. El partido se encontraba empatado sin goles en un resultado crucial para el acomodo de la liguilla entre dos escuadras que siempre son candidatas al título.

Fue al minuto 75 del enfrentamiento que el marcador se abrió con un gol inédito en la historia del futbol femenil. Jennifer Hermoso mandó un centro desde el sector derecho del campo. La pelota iba a media altura y Lizbeth Ovalle realizó un remate de “escorpión” con los tachones de ambos pies y de espaldas a la portería para vencer a la guardameta rojiblanca.

Con esta anotación, la jugadora mexicana , ahora en el Orlando Pride de Estados Unidos, derrotó a otras 9 candidatas a gol del año de todo el mundo, incluyendo a la propia Marta Vieira, quien también estuvo entre las fialistaspara llevarse el premio que lleva su nombre.

¿Qué es el Premio Marta y desde cuándo se da?

El Premio Marta de la FIFA es un galardón anual creado por este organismo y nombrado en honor a la legendaria futbolista brasileña Marta Vieira, que reconoce el mejor gol anotado en el fútbol femenino durante el período de evaluación de cada temporada, de forma análoga al Premio Puskás que existe para el fútbol en general pero con enfoque exclusivo en la rama femenina.

Your 2025 Marta award winner is Lizbeth Ovalle. 👏 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 16, 2025

La distinción se anunció oficialmente en enero de 2024 durante la ceremonia de The Best FIFA Football Awards, como parte del esfuerzo de la FIFA por celebrar e impulsar la visibilidad del fútbol femenino, y su primera entrega fue en la edición de los premios de 2024, otorgándose por primera vez ese mismo año