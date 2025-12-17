FIFA se alía con Netflix: así será el juego de simulación que lanzarán previo al Mundial 2026

Videojuego FIFA en Netflix FIFA se unirá a la plataforma de streaming para llevar la emoción del Mundial 2026 a un videojuego exclusivo para suscriptores.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció la mañana de este miércoles 17 de diciembre la colaboración que tendrá con Netflix Games y Delphi Interactive para la creación de un juego exclusivo para las y los suscriptores de la plataforma de streaming.

La creación de este videojuego propone redefinir la noción pura de juegos de simulación, a la vez que expandir la experiencia del Mundial 2026 a cada uno de los teléfonos que tengan una cuenta activa en Netflix.

¿Cómo será el videojuego de simulación creado por la FIFA y Netflix?

Hasta el momento, se desconocen los detalles específicos del videojuego anunciado por la FIFA y Netflix a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

No obstante, se conoce que la experiencia estará desarrollada por Delphi Interactive, un nuevo estudio de desarrollo de videojuegos que se especializa en títulos de gran producción, conocidos mayormente como juegos “Triple A” o “AAA”.

Las producciones de juegos AAA poseen la característica de recibir una cantidad sustanciosa de presupuesto, producción y marketing, distinguidos por alta calidad gráfica y dirigidos a una audiencia masiva.

“Esta gran colaboración es un hito clave en el compromiso de la FIFA con la innovación en el espacio de juego de fútbol, que aspira a llegar a miles de millones de aficionados al fútbol de todas las edades en todo el mundo”, escribió Infantino a través de su cuenta oficial en Instagram.

En su comunicado, resaltó que la creación de este videojuego es un gran paso histórico para la FIFA y marca “el comienzo de una nueva era de fútbol digital”.

¿Cuándo estará disponible el videojuego de FIFA en Netflix?

Millones de personas alrededor del mundo ven películas, series y otras producciones en Netflix desde sus televisores, mas este 2025, la plataforma extendió el servicio de sus videojuegos también a televisores inteligentes compatibles, cuyo control de mando es el teléfono vinculado.

El próximo videojuego de la FIFA, desarrollado por Delphi Interactive, formará parte del catálogo de videojuegos que se podrán jugar por televisión.

Sin embargo, ni la FIFA ni Netflix han anunciado la fecha oficial de lanzamiento, pero se ha especulado que la experiencia de simulación llegará a la plataforma a inicios del año 2026.

El propósito del videojuego de simulación Mundial 2026 en Netflix

Alain Tascan, presidente de la sección Netflix Games, declaró que la Copa Mundial de la FIFA será el evento cultural principal del 2026, por lo que la creación de este videojuego busca que los aficionados puedan celebrar la emoción de la competencia mundial desde sus salas de estar.

“Queremos devolver el fútbol a sus raíces con algo que todos puedan jugar como sólo pulsar un botón”, expresó.

Por su parte, Casper Daugaard —fundador y director ejecutivo de Delphi Interactive— comentó que el equipo se siente honrado de apoyar el avance a la nueva generación al “reinventar el futuro de la franquicia”.

De acuerdo con Daugaard, la misión del videojuego es simple: “hacer de la FIFA el juego más divertido, accesible y global jamás creado”.