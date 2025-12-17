Fútbol de Estufa Liga MX: altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026 Foto: Redacción La Crónica

A pocas semanas del arranque del Clausura 2026, los equipos de la Liga MX entraron de lleno en el llamado Fútbol de Estufa, un periodo marcado por fichajes, salidas y rumores que buscan fortalecer a las plantillas de cara al nuevo semestre. Aunque algunos movimientos ya son oficiales, otros continúan en negociación y podrían definirse en los próximos días.

Chivas, con renovación ofensiva

Guadalajara es uno de los clubes más activos del mercado. El Rebaño Sagrado ya confirmó la llegada de Brian Gutiérrez, procedente del Chicago Fire de la MLS, además del fichaje de Ángel Sepúlveda para reforzar el ataque. A la par, se dieron bajas importantes como la de Javier “Chicharito” Hernández y Alan Pulido, quienes no entran en los planes para el nuevo torneo, mientras que otros elementos podrían salir en las próximas semanas.

América y Tigres analizan ajustes

En Coapa, el América evalúa posibles refuerzos para apuntalar su mediocampo y ataque, con varios nombres en carpeta, aunque sin anuncios oficiales hasta el momento. En cuanto a las salidas, el defensor Igor Lichnovsky es pretendido por su ex equipo, la Universidad de Chile. Por su parte, Tigres UANL también analiza movimientos tras quedarse cerca del título en el Apertura 2025, con rumores de posibles bajas y ajustes en su plantel.

Cruz Azul con la obligación de buscar refuerzos

Miguel Borja se perfila como uno de los nombres que Cruz Azul tiene en la mira para este mercado invernal, ya que el delantero quedaría como agente libre tras concluir su contrato con River Plate el próximo 31 de diciembre de 2025.

Mientras tanto, es prácticamente un hecho la salida de Ángel Sepulveda a las Chivas de Guadalajara. También se habla de la salida de Mateusz Bogusz.

Rayados y otros clubes, atentos al mercado

Monterrey, Pumas y otros equipos se mantienen activos, analizando opciones tanto en el mercado nacional como internacional. Las directivas buscan reforzarse sin comprometer sus finanzas, por lo que los intercambios y préstamos también toman fuerza en este periodo.

Un mercado que seguirá moviéndose

El Fútbol de Estufa de la Liga MX aún tiene varios capítulos por escribirse. Con negociaciones abiertas y rumores constantes, se espera que en los próximos días se confirmen más altas y bajas, definiendo el rostro de los equipos que competirán en el Clausura 2026.