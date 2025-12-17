Guerra de titanes 2025: ¿Cuándo es y quién luchará en lugar de Penta? (Fb: @vivalalucha Super Boletos)

Guerra de titanes 2025, el evento Magno de la WWE, llega a la nueva Arena Guadalajara este 20 de diciembre, con las superestrellas de WWE y Lucha Libre AAA Worldwide, en un choque de rivalidades que marca el fin de la Gira Alianzas 2025.

Tras anunciarse la baja de Penta, en el espectáculo, los fans se preguntan: ¿quién tomará su lugar junto a Rey Fénix en el evento de Lucha Libre AAA?





¿Quién luchará en lugar de Penta en Guerra de Titanes 2025?

Rey Mysterio, el luchador de ascendencia mexicana que consagró el poderoso 619, será quien tome el lugar de Penta en Guerra de Titanes 2025.

El nacido en San Ysidro, un distrito dentro de la ciudad de San Diego, California, Estados Unidos, fue anunciado como el reemplazo oficial de Penta para el espectáculo de este 20 de diciembre.

Rey Mysterio hará pareja con Rey Fénix para enfrentar a Dominik Mysterio y El Grande Americano, en una pelea estelar de Guerra de Titanes 2025.

La incorporación del luchador, también conocido por sus alter egos Colibrí o Rey Mysterio Jr., a la función que se llevará a cabo en Jalisco, México, fue bien recibida por el público; sin embargo, la afición esperaba el regreso de los Lucha Brothers.

La expectativa era clara: ver a Penta y Rey Fénix en una lucha clave dentro de la cartelera.

¿Por qué fue baja Octa en la Guerra de Titanes 2025?

El oriundo de Ecatepec, Penta Zero Miedo, anunció que no podrá formar parte del evento, ya que no completó su proceso de rehabilitación.

La baja de Penta se debe a que el luchador mexicano sufrió una lesión de hombro en noviembre, durante un combate ante Solo Sikoa, en el evento de la marca roja, Monday Night RAW, por lo que aún no está listo para regresar a los cuadriláteros.





¿A qué hora será Guerra de Titanes 2025?

Este encuentro, que marca el fin de la Gira Alianzas 2025, donde la empresa estadounidense de lucha libre se alía con la histórica Lucha Libre AAA, se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).



