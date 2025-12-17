La caja de Pandora en la NFL 2025

Equipos de la NFL

La semana de las sorpresas, o de las revelaciones, no encuentro una mejor manera de describir esta jornada en la NFL, ya en la antesala de los playoffs, de los que siguen soñando y de los que ya hacen sus maletas para ir a casa, porque saben que verán la postemporada por televisión.

Nadie en su sano juicio imaginó que Denver, Nueva Inglaterra, Jacksonville y Chicago estarían liderando sus divisiones y con un pie en los playoffs.

LAS SORPRESAS DEL LADO A

Sean Payton dejó en claro con los Broncos que es un excelente coach, que en sólo tres años logró solidificar su proyecto de equipo, principalmente debido a que encontró a su quarteback franquicia en Bo Nix. Muchos criticamos a Payton cuando al llegar a dirigir a Denver ofendió públicamente al entrenador Nathaniel Hackett, al señalar que no había visto un trabajo tan malo en un equipo, pues recibía a los Broncos en pésimas condiciones.

Payton tuvo sus razones, quizá no fue la mejor forma de exponer su punto de vista, pero le calló la boca a todos al ver a este renovado conjunto de Denver a un paso de ganar la división Oeste y ser el sembrado número de la AFC si nada raro ocurre en tres semanas.

De la misma manera está el caso de Nueva Inglaterra, donde como ya se ha dicho, la llegada del coach Mike Vrabel fue la clave. El material humano estaba listo, sólo hacía falta el líder que lo organizara. Vrabel lo hizo y quizá su jugada maestra fue contratar a un viejo conocido de los Patriotas, el coordinador ofensivo Josh McDaniels, ese que tanto tuvo que ver para encumbrar a Tom Brady con un sistema ofensivo a modo a sus cualidades.

Hoy McDaniels hace lo mismo con Drake Maye, quien incluso podría estar en la terna del MVP del año en la Liga. Los Patriotas seguramente ganarán el sector Este de la AFC, dejando en el camino a unos Bills que se extraviaron a mitad de temporada. Es verdad que Buffalo le sacó el juego del domingo a Nueva Inglaterra y a domicilio, pero la lección habrá quedado bien grabada en unos jóvenes Patriotas que habrán sido bien reprendidos por su coach.

De la misma manera, tenemos a Jacksonville. De manera calladita se fue apoderando de la división Sur de la AFC, aprovechando el desplome de Indianapolis y la amnesia que le dio a Houston a media campaña. Hoy controlan su destino para ganar su sector. La clave: el nuevo coach: Liam Cohen, una mente ofensiva que hace un par de años montó un buen juego de ataque en Tampa Bay y rescató la carrera de Baker Mayfield. Cohen ha logrado que Trevor Lawrence encuentre estabilidad sin ser una maravilla. Es constante y punto.

En la NFC, no hay más sorpresa que Chicago, pueden ganar la división Norte. Un equipo que ha ido aprendiendo en el camino, un mariscal como Caleb Williams que va madurando paso a paso, y que mejor maestro que Ben Johnson, el ex coordinador ofensivo de Detroit, que hizo grandes y espectaculares a los Leones en los últimos años. Los Osos estarán en la postemporada, quizá su inmadurez les pase factura en esa instancia, pero ya son de verdad y para el 2026 se consolidarán.

LAS SORPRESAS DEL LADO B

En contraparte están las sorpresas que nadie esperaba por las altas expectativas de ciertos equipos. Kansas City no clasificará a los playoffs por primera vez desde 2014 al mando de Andy Reid, y será la primera ocasión sin postemporada para Pat Mahomes en sus ocho años como titular. Hasta el hartazgo hemos dicho que los Jefes se volvieron un conjunto predecible al ataque con Mahomes como su único recurso. Como dicen, el coach tendrá la tarea de reinventar su sistema de ataque para 2026, pues este ya no funciona como tal.

La otra sorpresa negativa fue que a tres semanas aún de concluir la campaña, Dallas está prácticamente eliminado de los playoffs con todo y el jugador mejor pagado de la historia, su mariscal Dak Prescott, el hombre de los 60 mdd anuales.

Quizá todos lo sabíamos de antemano, los Vaqueros no eran la maravilla que nos vendía Jerry Jones al inicio de la campaña, pero se pensaba que podrían arañar la postemporada. Eso no sucedió y ahora requieren de combinaciones prácticamente milagrosas para clasificar.

LAS DECEPCIONES

Hay varios equipos que quedaron a deber y mucho, pero quizá el principal fue Washington, que a pesar de la lesión de su mariscal estrella Jayden Daniels, el Novato Ofensivo del Año en 2024, tenía un gran material humano para lograr una temporada más decente. La realidad es que el coach Dan Quinn mostró que no es muy hábil en manejar este tipo de situaciones. Marcus Mariota, el suplente, no es malo, pero me sorprende de ni Cliff Kingsbury, su coordinador ofensivo, pudo guiar a Mariota en la temporada.

En la línea le sigue Detroit, que sin sus coordinadores del año anterior (Ben Johnson al ataque, y Aaron Glenn a la defensiva) sólo fue un remedo del poderoso equipo de los años anteriores. Hoy apenas y luchan por un comodín en el playoff.

Otros, Nueva York Jets, equipo del que se esperaba una buena campaña de la mano del mariscal Justin Fields, y quien era la apuesta fuerte del coach Glenn. Fields fue un fracaso rotundo y quizá hasta salga del equipo.

Indianapolis y su caída libre desde noviembre, y más aún tras la baja de Daniel Jones por el resto de la campaña, ahora trata de salvar algo de la temporada al sacar del retiro a Philip Rivers, un buen ex quarterback que no había jugado en cinco años. Veremos hasta donde les alcanza. La historia de Rivers es digna de contar por aparte.

En tanto, Cincinnati y su temporada a la basura desde que perdieron a Joe Burrow al inicio de la campaña. Volvió pero ya demasiado tarde. Sin Burrow, los Bengalies son un equipo sin punch al ataque.

Finalmente, Las Vegas y su penosa temporada. Los Raiders seguro experimentarán una restructuración total en la temporada baja, y eso incluye la salida del coach Pete Carroll, que por más experimentado que sea, parece que su ciclo ha terminado como coach en jefe.

Tom Brady, accionista minoritario y consejero de Mark Davis, el dueño, será parte crucial en esa proceso de reconstrucción. Seguro cambiarán todo, menos el uniforme.

LO TRISTE

La lesión de Pat Mahomes con Kansas puede ser un parte aguas tanto para él como para los Jefes. La rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió es una lesión que por lo menos lo alejará del campo 10 u 11 meses, es decir, de regresar lo haría al final de la próxima temporada, y eso pone muchas dudas sobre la continuidad del equipo en terreno protagónico.

Asimismo, la pregunta es ¿qué tan bien quedará Mahomes tras un lesión que podría restarle movilidad y velocidad de acuerdo a su estilo de juego?

En 2018 Jimmy Garoppolo, quarterback de San Francisco, sufrió la misma lesión a principios de septiembre; volvió hasta agosto de 2019 y su movilidad nunca fue la misma. En el colegial con Eastern Illinois era un mariscal de buena movilidad, incluso la mostró en su primer año con los 49ers en 2017, pero esa lesión es muy complicada.

El único jugador que logró regresar al cien por ciento tras sufrir la misma lesión fue el corredor Adrian Peterson de Minnesota en 2011. Regresó al año siguiente para correr más de dos mil yardas en ese año.