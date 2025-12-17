Matan a Mario Pineida, jugador del Barcelona de Ecuador

El jugador Mario Pineida fue asesinado la tarde de este miércoles 17 de diciembre Especial

¡Tragedia en el futbol! La tarde de este miércoles se dio a conocer la noticia del asesinato de la muerte violenta del futbolista ecuatoriano Mario Alberto Pineida Martínez, lateral que brilló tanto en Barcelona Sporting Club como en la selección de Ecuador.

Su vida y su carrera se apagaron la tarde de este miércoles 17 de diciembre de 2025, tras un ataque armado en Guayaquil que lo dejó sin vida a los 33 años de edad, en un episodio que estremeció a su país.

La noticia fue confirmada por Barcelona SC mediante un comunicado formal divulgado en sus redes sociales, donde expresaron su “profundo pesar” por la pérdida de uno de sus futbolistas más queridos y solicitaban elevar oraciones por el descanso de su alma y fortaleza para su familia en un momento de dolor profundo.

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución y nos enluta como familia barcelonista”, se lee en el mensaje oficial del club, que anunció además la realización de actos conmemorativos en memoria del jugador.

Un ataque inesperado en Samanes 4

La tarde de ese 17 de diciembre transcurría con calma cuando, cerca de las 16:30 horas, se desató una escena de violencia en el sector Samanes 4, al norte de Guayaquil.

De acuerdo con los reportes oficiales, dos personas en moto abrieron fuego contra varias personas fuera de una carnicería, donde Pineida se encontraba con su madre y otra mujer.

En cuestión de minutos, las noticias sobre disparos y pánico se confirmaron como una tragedia: Mario Pineida falleció en el lugar, mientras que su madre y la otra acompañante resultaron heridas y fueron trasladadas a recibir atención médica.

¿Quién fue Mario Pineida?

Nacido el 6 de julio de 1992 en Santo Domingo de los Tsáchilas, Pineida forjó una carrera sólida en el fútbol ecuatoriano y también internacional. Su habilidad como lateral ambidiestro lo llevó a consagrarse en clubes de importancia, como Independiente del Valle, El Nacional y, especialmente, Barcelona SC, donde se ganó el cariño de la afición por su entrega, calidad y carácter en el campo. +

Durante su trayectoria, Pineida también tuvo experiencias fuera de Ecuador, destacando su paso en el Fluminense de Brasil, donde compitió en 2022, y su participación en la selección nacional de Ecuador, con la que representó a su país en diversos compromisos internacionales, incluidos torneos oficiales de selecciones.

Pineida era conocido tanto por su desempeño en el terreno de juego como por su entrega constante. Su trayectoria estuvo marcada por dos títulos con Barcelona SC, en 2016 y 2020, y por su capacidad para aportar en momentos claves, lo que le valió el apodo de “Pitbull”, reflejo de su garra y combatividad.

En estos momentos de luto, la memoria de Pineida permanecerá en cada juego, cada celebración y en cada recuerdo de quienes vibraron con su presencia en la cancha.