Portugal está de vuelta en la F1...

Hace algunas entregas comentábamos sobre la nueva estructura del calendario del Campeonato Mundial de Fórmula 1, pues a partir de 2026 veremos cambios en el programa tradicional de la serie. La salida de sedes legendarias y la llegada de nuevas pistas al mundial será habitual, en algo que la categoría ha denominado como “Calendario rotativo”. Pues bien, este martes se dio el segundo gran paso para este cometido, al anunciar que el Gran Premio de Portugal estará de vuelta para las temporadas de 2027 y 2028.

Portugal fue pieza clave para la Fórmula 1 durante la pandemia, pues cuando la mayoría de los Grandes Premios fuera de Europa fueron cancelados, levantó la mano para recibir a la serie, y así la F1 pudo salir a flote con las campañas de 2020 y 2021, con dos carreras ganadas por Lewis Hamilton...

BANDERA VERDE… Esta maniobra, decía, es el segundo paso para el plan de la F1 de rotar sedes y países, pues la primera se verá en 2026, con la llegada del trazado callejero de Madrid, España, mientras que sale uno de los circuitos más legendarios y famosos del mundo, el “Enzo y Dino Ferrari”, mejor conocido como Imola, en Italia.

La campaña que comenzará en un par de meses verá la conclusión del contrato con la pista de Zandvoort, Países Bajos, y la organización local ha dicho que no pretende renovar para 2027, lo que abre la puerta a nuevas sedes (o a algunas que ya han sido parte de la F1, pero que habían quedado fuera).

Para la mayoría de los pilotos el autódromo favorito es Spa-Francorchamps, en Bélgica, y será uno de los cuales formen parte de la rotación, pues tiene contratos aleatorios: 2026, 2027, 2029 y 2031.

Algunas de las sedes que tienen contratos próximos a vencer, y que podrían ya no regresar, o bien entrar en el esquema de “rotación”, son: Singapur (2028), México (2028), y Japón (2029)...

ENTRADA A PITS… Para los directivos de la Fórmula 1, la serie ha dejado de ser de “legados” o de historia, y se ha convertido al 100% en una situación de negocio. No importa si se trata de una pista como Spa-Francorchamps, o mover de su fin de semana tradicional a Mónaco (que se corría el último domingo de mayo, y ahora se disputará en junio), todo se reduce a qué carrera puede dejar más dinero. Y si bien todos los negocios buscan eso, el automovilismo de elité, léase la F1, aún mantenía un velo de respeto por las pistas más legendarias.

Así, se habla del regreso de países como Alemania, Corea o la llegada de naciones africanas. Poco a poco veremos más de estas noticias, como el regreso de Portugal (en el trazado de Portimao), pero a costa de la salida permanente o intermitente de autódromos tradicionales. Ya no es el futuro, ya es el presente de la serie...

SALIDA DE PITS… Esta rotación de pistas se debe a que el calendario ya cuenta con 24 Grandes Premios, de un máximo de 25 establecido en el Acuerdo de la Concordia (el tratado firmado por los 11 equipos que da forma y estructura a la categoría). Actualmente, el calendario comienza con las pruebas de pretemporada a finales de enero, en Barcelona; y culmina con el test de postemporada, en diciembre, en Abu Dabi, por lo que resulta casi imposible, con la actual logística, aumentar el número de fines de semana de carrera.

Stefano Domenicali, presidente de F1, ha dicho que estos cambios obedecen a la idea de llevar a la categoría -en vivo- a un mayor número de espectadores en el mundo… ¿Será?

BANDERA A CUADROS… Por lo pronto, algunos equipos ya han dado a conocer la fecha en la cual revelarán sus autos (con el nuevo esquema de pintura), equipos técnicos y pilotos tal cual estarán en la parrilla de Australia. Red Bull y Racing Bulls lo harán el 15 de enero, en Detroit (sede de Ford); Audi el 20 de enero en Berlín; Alpine el 23 de enero, en Barcelona; Haas el 8 de febrero, en sus plataformas digitales; Cadillac, vía comercial en el Super Bowl, el 8 de febrero; y Aston Martin, el 9 de febrero, en sede por confirmar. Ya platicaremos de los restantes...

Así las cosas… sobre ruedas…