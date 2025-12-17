PSG conquista su primera Copa Intercontinental en una dramática tanda de penaltis

El astro georgiano Khvicha Kvaratskhelia adelantó a los campeones de europa en el minuto 38 y el “ex-blue” Jorginho empató el marcador en el minuto 62, al transformar un penalti cometido por Marquinhos sobre el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Después de empatar a 1 en los primeros 90 minutos y en los dos tiempos de prórroga, la final disputada en Catar se definió de manera dramática en tanda de penaltis. Finalmente, el PSG se decantó ganador de la Copa Intercontinental de la FIFA 2025.

Por su lado, el guardameta ruso Matvey Safonov se vistió de héroe tras detener cuatro de los cinco penales del conjunto brasileño.

Luis Enrique, técnico del cuadro parisino, se convirtió así en el tercer entrenador en encadenar tantos éxitos en una misma temporada, compartiendo podio con el español Pep Guardiola en 2009 y el alemán Hansi Flick en 2020.