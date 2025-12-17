PSG vs Flamengo: horario, canal, cómo y dónde ver la final de la Copa Intercontinental 2025

La Copa Intercontinental de la FIFA vivirá una nueva edición histórica este 17 de diciembre de 2025, cuando París Saint-Germain (PSG) y Flamengo se enfrenten en la gran final del torneo, luego de que el Real Madrid, campeón de la edición anterior, dejara vacante el trono que ahora será ocupado por un nuevo monarca del fútbol mundial.

El duelo representa un choque de alto nivel entre el campeón de Europa y el campeón de Sudamérica, dos estilos de juego distintos que buscan imponer su jerarquía en un escenario internacional. El encuentro se disputará en el Ahmad bin Ali Stadium, en Qatar, y definirá al mejor equipo intercontinental de la temporada.

¿Cómo llegan ambos equipos a la final de la Copa Intercontinental?

El PSG llega a esta final de manera directa tras haberse coronado campeón de la Champions League, consolidando una temporada sobresaliente bajo la dirección técnica de Luis Enrique. El conjunto francés ha mostrado solidez, equilibrio y una propuesta ofensiva que lo colocan como uno de los equipos más fuertes del continente europeo. Con este partido, el club parisino busca sumar un nuevo trofeo internacional a sus vitrinas y cerrar el año con broche de oro.

Por su parte, el Flamengo tuvo un camino más largo hacia la final. El equipo brasileño, dirigido por Felipe Luís, superó primero al Cruz Azul, campeón de la Concacaf, y posteriormente al Pyramids FC, representante del continente africano. Estos triunfos le permitieron avanzar hasta el duelo definitivo, demostrando su capacidad competitiva y el buen momento que atraviesa tras conquistar recientemente la CONMEBOL Libertadores.

El enfrentamiento entre PSG y Flamengo ha sido catalogado como un duelo estelar, ya que pone frente a frente a lo mejor del fútbol europeo contra lo más destacado del fútbol sudamericano. Ambos equipos cuentan con plantillas de alto nivel, experiencia internacional y una afición que sigue con expectativa este partido decisivo.

¿Cuándo es el final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo?

La final de la Copa Intercontinental se jugará este martes 17 de diciembre, con el silbatazo inicial programado para las 20:00 horas (tiempo local). Durante 90 minutos, ambos clubes buscarán imponer su estilo y escribir su nombre en la historia del torneo.

Dónde ver la final de la Copa Intercontinental entre PSG y Flamengo

Para las y los aficionados que no puedan asistir al estadio, el partido entre PSG y Flamengo podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming FIFA+, que transmitirá el encuentro de manera oficial.

Con este enfrentamiento, la Copa Intercontinental vuelve a reunir a campeones de distintos continentes, reafirmando su importancia como un torneo que mide fuerzas entre las potencias del fútbol mundial. La expectativa es alta y solo uno de los dos equipos logrará coronarse como el nuevo campeón, en un partido que promete emociones, intensidad y espectáculo.