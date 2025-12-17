Santi Giménez sí será operado: ¿Qué lesión tiene y cuál será el tiempo de recuperación para el delantero mexicano?

Santiago Giménez El delantero mexicano no ha jugado desde octubre y ya no volverá este 2025 con el cuadro italiano, que disputa la semifinal de la Súper Copa de Italia este 18 de diciembre.

El año mundialista todavía no arranca, pero las malas noticias ya comienzan para la Selección Mexicana de cara a la justa futbolística más grande. El delantero del AC Milán, Satiago Giménez, será operado próximamente, lo que alargará su estancia fuera de las canchas durante los próximos meses y que podría ponerlo en una situación comprometedora rumbo a la convocatoria para la Copa del Mundo.

¿Qué tiene Santi Giménez y cuánto tiempo tardará en recuperarse?

Massimiliano Allegri, entrenador de Santiago Giménez en el Milan, confirmó el día de hoy que ‘El Bebote’ deberá ser operado este jueves 18 de diciembre, con lo que descartan que regrese a jugar este 2025. “Se sometió a terapia conservadora por un tiempo, pero en los últimos días la situación empeoró y tras una consulta, se tomó la decisión de operar”, señaló el entrenador italiano.

Santiago Giménez no juega desde el martes 28 de octubre cuando salió de cambio en un partido de Serie A frente al Atalanta de Bérgamo en el minuto 62 tras haber iniciado como titular.

🗣️ "Focus, respect and full commitment ahead of Napoli" 🔴⚫



Massimiliano Allegri previews our Supercoppa clash in Riyadh 🇸🇦 pic.twitter.com/8KhsBJvS00 — AC Milan (@acmilan) December 17, 2025

El goleador del cuadro italiano viene sufriendo desde entonces una lesión en el tobillo, por lo que estaría fuera de la actividad futbolística al menos entre seis y ocho semanas. Esto significa que el ‘Bebote’ estaría de regreso aproximadamente en el mes de febrero de 2026, cuatro meses antes del inicio de la Copa del Mundo.

El panorama de Giménez en el Milán y la Selección Mexicana

La actual temporada ha presentado múltiples adversidades para el delantero mexicano tanto en su club como en la Selección Mexicana. En el equipo italiano, Giménez había batallado para ser titular en este periodo, rotando minutos con Christian Pulisic y Christopher Nkuku. Ahora, de acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, se espera que los ‘Rossoneros’ busquen a Niclas Fülkrug en el mercado invernal. Anteriormente, hicieron un esfuerzo por fichar a Victor Boniface, fichaje que se cayó luego e que el nigeriano no pasara las pruebas médicas en verano.

🚨🔴⚫️ Niklas Füllkrug wants AC Milan move ahead of any proposal from Bundesliga.



Negotiations well underway with West Ham, as revealed in the recent days. 🇩🇪 pic.twitter.com/gBzcA5BW9D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 17, 2025

Por otra parte, en la Selección Mexicana las cosas tampoco han sido favorables al ex goleador del Feyenoord. En la pasada temporada sólo pudo marcar dos goles en partidos amistosos y se fue sin anotaciones en la Copa Oro de la Concacaf.

Raúl Alonso Jiménez ha sido el centro delantero titular predilecto de Javier Aguirre y jugadores como Armando ‘Hormiga’ González y Germán Berterame se han metido a la disputa por un llamado a la convocatoria mundialista, por lo que la situación física de Santi se vuelve una opción a monitorear de cara al 2026.