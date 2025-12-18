Argentina vs España: el duelo entre Leo Messi y Lamine Yamal en la ‘Finalissima’

El encuentro se disputará entre el campeón de Europa y su homólogo sudamericano. España, ganadora de la EURO 2024, se medirá contra Argentina, triunfadora de la Copa América 2024.

¿Dónde y cuándo es la Finalissima 2026?

El ansiado partido se jugará el viernes 27 de marzo de 2026 en Estadio Lusail, Catar. Sede que se construyó para la Copa del Mundo de 2022 y vio a Argentina campeona en un histórico duelo ante Francia.

Han sido los propios organismos, la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación de Fútbol de Argentina, quienes confirmaron este duelo entre dos de las más serias candidatas para levantar la siguiente Copa del Mundo.

El mejor de la historia vs el mejor del mundo

Se pondrán frente a frente uno de los mejores fútbolistas de la historia, Lionel Messi, contra uno de los mejores de la actualidad, Lamine Yamal, en un choque generacional imperdible para los aficionados del mundo fútbol.

Esta será la cuarta ocasión que se celebre un encuentro entre ambos campeones. Antes denominada Copa Intercontinental de Selecciones, y ahora ‘Finalissima’, Argentina buscará su segundo título consecutivo tras derrotar a Italia 3-0 en 2022.