Vladimir Vuković Su texto es uno de los clásicos indiscutibles de la literatura ajedrecística.

Vladimir Vuković (1898-1975) fue un teórico, escritor, jugador, árbitro y periodista de ajedrez. Nacido y fallecido en Zagreb, representó a Yugoslavia en la Olimpiada de Ajedrez de 1927, editó la revista Šahovski Glasnik y es autor de clásicos como The Art of Attack in Chess, considerado una obra maestra sobre el ataque al rey enrocado.

Este libro, publicado originalmente en 1963 y revisado en ediciones posteriores (con notación algebraica y aportes de John Nunn), es uno de los clásicos indiscutibles de la literatura ajedrecística, a menudo calificado como “uno de los mejores libros jamás escritos sobre ajedrez”.

EQUILIBRIO ENTRE PROFUNDIDAD TEÓRICA Y PRACTICIDAD.

Vuković se centra casi exclusivamente en el ataque al rey enrocado, explorando en profundidad las precondiciones para lanzar un asalto exitoso, el momento oportuno, los temas clásicos (como el sacrificio griego o los ataques en fianchetto) y las fases del ataque. Con ejemplos de partidas históricas de maestros como Alekhine, Capablanca o Lasker, el autor desglosa variaciones complejas con precisión y lógica, logrando un equilibrio entre profundidad teórica y practicidad.

Aunque denso y exigente (recomendado para jugadores intermedios o avanzados, por encima de 1600-1800 ELO), su análisis es tan exhaustivo que mejora notablemente la comprensión del cálculo, la intuición posicional y la agresividad controlada. No es un libro de tácticas básicas ni con ejercicios, sino un tratado que enseña a pensar como un atacante.

En resumen, una obra maestra esencial para quien quiera dominar el arte del ataque brillante y efectivo. Imprescindible en cualquier biblioteca ajedrecística seria.

Nicolas Rossolimo - Ludek Pachman

Hilversum Zonal Hilversum NED (1), 15.07.1947

1.Cf3 e6 2.d4 f5 3.g3 Cf6 4.Ag2 Ab4+ 5.c3 Ae7 6.0–0 0–0 7.c4 d6 8.Cc3 De8 9.Ag5 Ce4 10.Axe7 Cxc3 11.bxc3 Dxe7 12.Dd3 Cc6 13.Cd2 e5 14.e3 Ad7 15.Cb3 f4!? 16.exf4 exf4 17.c5 Df7 18.Ae4 Dh5 19.cxd6 cxd6 20.Cd2 Tf6? 21.Af3? Ag4 22.Axg4 Dxg4 23.Df3 Dh3 24.Ce4 Th6 25.Dg2 Dh5 26.g4 Dh4 27.Tab1? Tg6 28.h3

.

. .

28….h5? (La interrogación es de Vuković y he aquí sus palabras: “Es cierto que esta jugada obliga a f3, lo que cierra la gran diagonal a la dama blanca; sin embargo, por otro lado, asume un compromiso de ataque para el cual no existe justificación suficiente. El problema radica en que las negras están obligadas a obtener alguna ventaja concreta antes de que su peón en h5 se convierta en una fuente de ansiedad y se vean forzadas a reforzar la posición blanca al cambiarlo en g4”).

Una explicación verdaderamente profunda y magistral. ¡Ah, sí tan solo fuera cierta! Y es que los ordenadores aprueban la jugada, aunque al final no logra desequilibrar la posición.

29.f3 Ca5 30.Rh2 (Tampoco da ventaja la jugada recomendada por Vuković: 30.Tb5 Cc4 31.Df2 Dxh3 32.Ng5 Txg5 33.Txg5 hxg4 seguido de Ce3 o Cd2 en caso de 34.Dxh2?? Dxh2)

30….Cc4 31.Tg1?? (31.Df2=) d5 32.De2 hxg4 33.fxg4 Te6 34.Df2 De7 35.Txb7 Dxb7 36.Cc5 De7 37.Cxe6 Dxe6 38.Dxf4 Tf8 39.Dg3 Cd2

0–1