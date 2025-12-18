Jake Paul vs. Anthony Joshua: Análisis y pronóstico de la pelea (Netflix)

Jake Paul y Anthony Joshua: Juventud contra experiencia. ¿Quién es el favorito para llevarse el triunfo en el ring del Kaseya Center de Miami?

La pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua se llevará a cabo este 19 de diciembre en Estados Unidos, y las expectativas continúan en aumento.

Previo al evento estelar, se desarrolla la semana de actividades en la que ambos contrincantes participan en entrenamientos abiertos y en la conferencia de prensa final.





Jake Paul vs. Anthony Joshua: análisis

Jake Paul ha probado que su figura trasciende el espectáculo digital y puede trasladarse al ring.

El estadounidense combina agresividad, preparación física y una estrategia mediática eficaz que le ha permitido sumar victorias profesionales y mantenerse competitivo, de acuerdo con ESPN Boxing.

Se destaca su evolución técnica en los últimos combates.

Sin embargo, especialistas internacionales coinciden en que su principal incógnita aparece ante rivales de élite.

La falta de experiencia frente a campeones mundiales y excampeones plantea dudas sobre su capacidad para sostener peleas largas bajo presión constante, un factor clave en el boxeo de alto nivel.

Anthony Joshua, por su parte, llega con el respaldo de una carrera consolidada.

Ex campeón mundial unificado de los pesos pesados, con más de una decena de defensas titulares y un alto porcentaje de victorias por nocaut, el británico mantiene ventaja en potencia, técnica y lectura del ring.

Pronóstico del combate de Jake Paul vs. Anthony Joshua este 19 de dicimebre

Aunque Joshua ha mostrado altibajos recientes, los analistas coinciden en que la pelea representa un choque claro entre juventud y proyección mediática frente a experiencia comprobada y jerarquía boxística, con el británico partiendo como favorito en los pronósticos especializados.

Aunque las cifras pueden variar entre analistas y plataformas, las principales casas de apuestas internacionales coinciden en que Anthony Joshua parte como claro favorito para llevarse la victoria.

Operadores como BetMGM, DraftKings y Caesars Sportsbook, que forman parte del circuito autorizado del evento, lo colocan por delante en los pronósticos previos.

El favoritismo se sustenta en su trayectoria en combates de alto nivel, el mayor número de rounds disputados ante rivales de élite, su alto porcentaje de victorias por nocaut y una mayor solidez técnica, tanto en defensa como en ataque.

Aun así, Jake Paul no está descartado.

Su evolución reciente, el trabajo con entrenadores de alto rendimiento y su capacidad para sostener un ritmo intenso le permiten aspirar a una sorpresa, sobre todo si evita intercambios prolongados y controla la distancia desde los primeros asaltos.

El peleador y ex campeón mundial Lawrence Okolie, quien ha fungido como sparring de Jake Paul, señaló que el estadounidense “podría tener una muy buena oportunidad”.

De acuerdo con Okolie, ese escenario dependería de que Paul ejecute una estrategia disciplinada y se mantenga competitivo a lo largo de los asaltos, un planteamiento que algunos especialistas asocian con la posibilidad de una resolución por decisión técnica.

Además, el portal de apuestas Odds Checker muestra que en algunos mercados Paul tiene cuota elevada para ganar por decisión o puntos, lo que indica que casas de apuestas reconocidas consideran ese resultado posible aunque improbable.

Sólo quedará esperar quién de los dos termina con uno de sus puños arriba en señal de victoria, el próximo 19 de diciembre, en la transmisión que podrás disfrutar por Netflix a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).