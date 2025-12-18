Max Verstappen correrá con el número 3 en la temporada 2026 de la Fórmula 1

La Fórmula 1 confirmó que el piloto neerlandés Max Verstappen competirá con el número 3 durante la temporada 2026, de acuerdo con una publicación realizada por la cuenta oficial de la categoría, F1, en la red social X. El anuncio fue breve, pero suficiente para generar conversación entre aficionados del automovilismo.

¿Por qué se le quitó el #1 a Max Verstappen?

Este cambio de número está directamente relacionado con el resultado del campeonato mundial más reciente. En la temporada 2025, el título de pilotos fue conquistado por Lando Norris, de la escudería McLaren, quien se convirtió en el nuevo campeón del mundo tras una intensa lucha a lo largo del calendario. Al obtener el campeonato, Norris adquirió el derecho de portar el número 1 en su monoplaza para la siguiente temporada, un privilegio reservado exclusivamente para el campeón vigente.

De esta manera, Verstappen, quien había sido campeón de la Fórmula 1 en cuatro ocasiones consecutivas, dejó de utilizar el número 1 y pasará a competir con el número 3 a partir de 2026. Aunque los pilotos pueden conservar un número permanente durante su carrera, el reglamento permite que el campeón use el número 1 si así lo decide, lo que explica este ajuste tras el cambio en la cima del campeonato.

La confirmación del número 3 ha llamado la atención de los seguidores, ya que los números en la Fórmula 1 no solo identifican a los pilotos, sino que también se convierten en parte de su imagen deportiva. Para Verstappen, este cambio marca el inicio de una nueva etapa luego de varios años de dominio en la categoría.

La temporada 2026 será especialmente significativa para la Fórmula 1, ya que coincidirá con la entrada en vigor de un nuevo reglamento técnico. Se esperan modificaciones importantes en los monoplazas, los motores y el uso de tecnologías más sostenibles, lo que podría alterar el equilibrio de fuerzas entre los equipos.

Por su parte, Lando Norris iniciará 2026 como el piloto a vencer. Su campeonato con McLaren en 2025 representó un cambio generacional dentro de la Fórmula 1 y puso fin a la racha ganadora de Verstappen. Ahora, con el número 1 en su auto, el británico asumirá el reto de defender el título frente a una parrilla altamente competitiva.

El anuncio realizado por la Fórmula 1 generó miles de reacciones en redes sociales, reflejando la expectativa que rodea tanto al nuevo campeón como a Verstappen. Con estos movimientos, la categoría comienza a perfilar lo que será una nueva era en el automovilismo mundial.