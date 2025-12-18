Puka Nacua se disculpa por comentarios antisemitas: estas fueron sus polémicas declaraciones

Puka Nacua se disculpa por comentarios antisemitas

El receptor de los Los Angeles Rams, Puka Nacua, se vio envuelto en una controversia luego de realizar comentarios y gestos que fueron interpretados como antisemitas durante una transmisión en vivo en redes sociales, lo que generó una oleada de críticas en el ámbito deportivo y mediático.

La situación se produjo cuando el jugador participó en una dinámica informal junto a creadores de contenido, donde habló sobre posibles celebraciones de touchdown y repitió un gesto asociado históricamente a estereotipos ofensivos contra la comunidad judía, lo que provocó indignación entre usuarios y analistas.

A statement from #Rams WR Puka Nacua about his recent, controversial comments on a livestream with Adin Ross. pic.twitter.com/awWGVmZgEO — Ian Rapoport (@RapSheet) December 18, 2025

La disculpa del jugador y las reacciones

Ante el revuelo, Nacua emitió un mensaje público en el que aseguró que no tenía conocimiento del significado discriminatorio del gesto, y subrayó que en ningún momento intentó ofender. En su declaración, enfatizó que rechaza el racismo, el odio y cualquier forma de intolerancia, además de ofrecer disculpas a quienes se sintieron agraviados.

El episodio generó reacciones de figuras públicas, especialistas y aficionados, quienes recordaron la responsabilidad de los atletas profesionales como referentes sociales, especialmente en el uso de plataformas digitales. Hasta el momento, ni la NFL ni los Rams han informado sobre posibles sanciones, aunque el caso reavivó el debate sobre la conducta de los jugadores fuera del terreno de juego.