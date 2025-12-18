Rayados lanza jersey de edición limitada de Sergio Ramos para recordar su paso por Monterrey

El Club de Futbol Monterrey, Rayados, anunció el lanzamiento de un jersey de edición limitada en homenaje a Sergio Ramos, defensor español considerado una de las grandes leyendas del futbol mundial, quien vistió los colores del equipo regiomontano con jerarquía y liderazgo durante su paso por la institución.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Rayados, el club destacó la entrega, la pasión y el carácter con los que Sergio Ramos defendió la camiseta albiazul. En el mensaje, Rayados agradeció al futbolista por los momentos que dejó tanto dentro como fuera de la cancha, subrayando su papel como capitán y referente para el plantel.

El jersey conmemorativo saldrá a la venta el 18 de diciembre de 2025 y estará disponible inicialmente en la Tienda Rayados del Estadio BBVA. Posteriormente, a partir del viernes 19 de diciembre, los aficionados también podrán adquirirlo a través del sitio oficial de la marca PUMA, ampliando el acceso a este producto especial para seguidores dentro y fuera de Monterrey.

Sergio Ramos llegó a Rayados con una amplia trayectoria en el futbol internacional, tras una carrera destacada en clubes de primer nivel y con la selección española. Durante su etapa en Monterrey, el defensor aportó experiencia, liderazgo y carácter competitivo, cualidades que fueron reconocidas tanto por la afición como por el propio club en este homenaje.

El lanzamiento de este jersey de edición limitada tiene como objetivo recordar y celebrar el impacto que tuvo el futbolista en la institución. La prenda representa no solo una etapa deportiva, sino también el vínculo que se generó entre el jugador y la afición albiazul.

Rayados reafirma su intención de preservar la memoria de jugadores que dejaron huella en la institución. El jersey de edición limitada de Sergio Ramos se perfila como una pieza especial para los seguidores del Monterrey, quienes podrán recordar su legado a partir del 18 de diciembre de 2025.