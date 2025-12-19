49ers y Bears buscan la cima de la NFC en la semana 16 de la NFL

Chicago enfrenta a su verdugo histórico

. .

Este sábado 20 de diciembre (19:20 h), los Chicago Bears (10-4) tienen la misión de superar a los Green Bay Packers para mantenerse en la pelea por la cima de la NFC. Sin embargo, el reto no será sencillo: han perdido 12 de sus últimos 13 enfrentamientos ante los de Wisconsin.

La derrota más reciente ocurrió hace apenas dos semanas, cuando Green Bay se impuso 28-21 en Lambeau Field. Un nuevo triunfo de los Packers no solo frenaría las aspiraciones de Chicago, sino que colocaría a Green Bay en el primer lugar del Norte y relegaría a los Bears al segundo puesto.

49ers, obligados a cerrar perfecto

El otro contendiente por la primera plaza de la Nacional, los San Francisco 49ers (10-4), visitará a los Indianapolis Colts el lunes 22 de diciembre (19:15 h) en el cierre de la semana 16.

Los gambusinos han permanecido en el tercer lugar del Oeste durante casi toda la campaña, a la sombra de Rams y Seahawks (11-3). Para que San Francisco alcance el liderato, la combinación es clara: Seattle debe vencer a los Rams el jueves, y los 49ers necesitan cerrar con tres victorias ante Colts, Bears (semana 17) y Seahawks (semana 18).

Duelo de líderes en la AFC

Entre los 12 partidos del domingo 21 de diciembre, destaca la visita de los Jacksonville Jaguars a los Denver Broncos (15:25 h). Los Jaguars buscan mantenerse como líderes del Sur, mientras que Denver intentará conservar la cima de la Conferencia Americana con tres triunfos consecutivos.

También llama la atención el choque entre Baltimore Ravens y New England Patriots (12:00 h), un clásico que podría definir puestos de playoffs.

Semana 16 (hora CDMX)