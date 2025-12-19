Jake Paul vs Anthony Joshua: horario, cartelera, cómo y dónde en vivo la pelea hoy (Netflix)

Hoy se llevará a cabo la pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua en el Kaseya Center de Miami.

La expectativa crece por saber si se cumple, o no, lo inimaginable este 19 de diciembre, cuando Jake Paul y Anthony Joshua protagonizan uno de los combates más esperados del año en Miami.

El duelo enfrenta proyección mediática y disciplina frente a experiencia y jerarquía boxística.

Jake Paul no es ningún novato. Su entrenamiento ha sido riguroso y ha estado acompañado por boxeadores profesionales, quienes apuntan que existe una gran probabilidad de que este 19 de diciembre Paul salga con las manos en alto en el cuadrilátero de Miami.

Sin embargo, su contrincante, Anthony Joshua, es ganador de la medalla de oro en boxeo olímpico, por lo que el combate de hoy no será sencillo para el YouTuber.





Jake Paul vs. Anthony Joshua: horario de la pelea en vivo hoy

Previo al evento estelar, la semana de la pelea incluyó un entrenamiento abierto y una conferencia de prensa final, donde ambos se vieron las caras antes del enfrentamiento, el cual será transmitido completamente en vivo, vía streaming, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).





¿Dónde y cómo ver en vivo la pelea de Jake Paul vs. Anthony Joshua?

Estamos a solo unas horas del combate que busca cambiar las reglas del juego en el boxeo.

La pelea entre Joshua y Paul se podrá ver completamente en vivo a través de Netflix.

Por lo tanto, los suscriptores de la plataforma de streaming podrán disfrutar del combate estelar, con cartelera incluida, como parte de los servicios de transmisión en vivo que ofrece la empresa.





Cartelera Jake Paul vs. Anthony Joshua

Jake Paul vs. Anthony Joshua, 8 rounds, peso pesado

Pelea de campeonato: Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin, 12 rounds, por los títulos superpluma OMB/FIB/AMB

Anderson Silva vs. Tyron Woodley, 6 rounds, peso crucero

Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes, 6 rounds, peso superpluma

Pelea de campeonato: Cherneka Johnson vs. Amanda Galle, 10 rounds, por el campeonato indiscutible peso gallo femenino

Pelea de campeonato: Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos, 10 rounds, por el título peso paja femenino CMB

Avious Griffin vs. Justin Cardona, 8 rounds, peso wélter

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr., 4 rounds, peso crucero

Pelea de campeonato: Caroline Dubois vs. Camila Panatta, 10 rounds, por el título peso ligero femenino CMB





Pronóstico del combate Jake Paul vs. Anthony Joshua este 19 de diciembre

Los pronósticos previos al combate dan a Anthony Joshua como claro favorito para ganar el enfrentamiento de ocho rounds en el Kaseya Center. En los principales mercados de apuestas, Joshua tiene probabilidades muy superiores para llevarse la victoria, con cuotas que reflejan una alta probabilidad de triunfo del británico frente a Paul.