Las Guerreras K-Pop en la NFL: ¿Cuándo será su show en los juegos de Navidad? (Netflix)

Netflix confirmó que Las Guerreras K-Pop y Lainey Wilson se unirán a Snoop Dogg en los juegos de Navidad de la NFL, como parte de un espectáculo especial de medio tiempo.

El evento, con audiencia internacional, será transmitido por Netflix, plataforma que apostará por una mezcla poco común de géneros musicales: K-pop, country y rap, dentro de la programación especial de la NFL durante la temporada navideña.

Con este espectáculo, Netflix busca consolidarse como un referente en la transmisión de eventos en vivo, tras el éxito obtenido en 2025 dentro de la industria del streaming de contenidos y eventos exclusivos en directo.

¿Cuándo será el show de Las Guerreras K-Pop en los juegos de Navidad de la NFL?

Las Guerreras K-Pop se ha convertido en la película animada original más vista en la historia de Netflix. Además, su banda sonora hizo historia al colocar cuatro canciones simultáneamente en el Top 10 del Billboard Hot 100, y se posicionó entre los álbumes más reproducidos del año en Spotify.

Por este motivo, el espectáculo de medio tiempo contará con la participación especial de HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, intérpretes de la banda sonora de la película animada original de Netflix Las Guerreras K-Pop, una de las producciones más exitosas de la plataforma.

De esta manera, este 25 de diciembre, Las Guerreras K-Pop se sumarán a la fiesta navideña del medio tiempo encabezada por Snoop Dogg, durante los partidos especiales de Navidad de la NFL.

El show será liderado por el rapero estadounidense Snoop Dogg, acompañado por el estilo country de Lainey Wilson y la música K-pop interpretada por las artistas que forman parte de la banda sonora de Las Guerreras K-Pop.

¿Qué son los juegos de Navidad de la NFL?

La NFL programó dos partidos especiales para el 25 de diciembre, como parte de su cartelera navideña, los cuales serán transmitidos a nivel internacional.

Estos encuentros forman parte de la estrategia de la liga para consolidar la Navidad como una fecha clave dentro de su calendario regular, acompañada de espectáculos musicales de alto perfil durante el medio tiempo.

Las Guerreras K-Pop: la fiebre mundial que conquistó México y ahora llega a la NFL

Las Guerreras K-Pop se han convertido en un referente dentro del mundo del K-pop, consolidándose como un fenómeno viral entre los seguidores de este género musical.

Según datos de Google Trends, tan solo durante fiestas de halloween, Las Guerreras K-Pop fueron el personaje más buscado en México para ideas de disfraces, reflejo del impacto cultural que han tenido entre el público.

Esta fiebre se traslada ahora a la temporada navideña, donde la popularidad del grupo continúa en ascenso y se expande a escenarios de alcance internacional.

Será durante el show encabezado por Snoop Dogg cuando los fans puedan disfrutar de su presentación en vivo, en un espectáculo que combina música, cultura pop y entretenimiento global.