Mercedes y Red Bull bajo la lupa: Los acusan de hacer trampa con motores en F1 para 2026 (Cuartoscuro)

Motoristas de Ferrari, Honda y Audi presentaron una queja ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Fórmula 1, en la que señalan a Mercedes y Red Bull por una presunta trampa en sus motores, esto, de cara a la nueva era de la F1 en 2026.

De acuerdo con un reporte de Motorsport Magazine, se habla de una posible irregularidad en las unidades de potencia que desarrollan Mercedes High Performance Powertrains (HPP) y Red Bull Powertrains (RBPT).





Acusan a Mercedes y Red Bull de hacer trampa con sus motores rumbo a la F1 2026

Según lo señalado por Ferrari, Honda y Audi, el supuesto truco que favorecería a los motores diseñados por Mercedes y Red Bull, se encontraría en la relación de compresión geométrica del motor.

Este concepto se refiere al volumen de los cilindros cuando los pistones se encuentran en su posición más baja en comparación con la más alta.

De acuerdo con la acusación, mediante un sistema que involucra altas temperaturas, los componentes del motor se expandirían, aumentando el volumen del cilindro y permitiendo que la relación de compresión alcance 18:1, cuando las nuevas regulaciones la limitan a 16:1 para todos los competidores de la Fórmula 1.

La FIA convocará reuniones en los próximos días con los fabricantes de unidades de potencia para garantizar imparcialidad y claridad antes de la temporada 2026.

De confirmarse la anomalía en el sistema motorizado de los autos de Mercedes y Red Bull, la presunta trampa otorgaría una ventaja significativa a las escuderías que utilizan motor Mercedes (Mercedes, McLaren, Williams y Alpine) y Red Bull Ford (Red Bull y Racing Bulls), al generar una ganancia estimada de 15 caballos de fuerza, lo que se traduciría en aproximadamente tres décimas por vuelta en circuitos.

Las acusaciones surgen, previo al GP de Australia, programado para el próximo año.





¿Qué dice el reglamento de la F1 sobre las acusaciones a Mercedes y Red Bull?

La nueva reglamentación de la Fórmula 1 para 2026 establece que todas las unidades de potencia deben contar con una compresión geométrica de 16:1. No obstante, existe un área gris que, de confirmarse las acusaciones por parte de la FIA, habría sido aprovechada por Mercedes y Red Bull para incrementarla hasta 18:1.

En el Documento 042 del reglamento técnico, específicamente en el artículo C1.5, se establece que “los monoplazas de Fórmula 1 deben cumplir plenamente este reglamento en todo momento durante la competición”, apartado que las escuderías de Ferrari, Honda y Audi exigen sea respetado por sus competidores.





¿Qué han ganado las escuderías acusadas durante la temporada 2025?

Aunque Mercedes, como escudería, no tuvo un desempeño tan sobresaliente como Red Bull, su unidad de potencia fue un factor determinante para McLaren, equipo que utiliza el motor Mercedes-AMG Petronas F1 Team en sus monoplazas dentro de la Fórmula 1.

El escándalo ha abierto varias incógnitas, ya que, de confirmarse la presunta irregularidad, existe la posibilidad de que McLaren y Red Bull, equipos que dominaron la competencia en 2025, se hayan visto beneficiados por la supuesta trampa señalada por las escuderías rivales.

De acuerdo con lo expuesto en la queja presentada por Ferrari, Honda y Audi, los equipos acusados han ganado todos los Grandes Premios disputados hasta el momento, consolidando un control absoluto tanto en resultados como en rendimiento.

Este dominio se ha reflejado en victorias consecutivas, así como en una clara superioridad en ritmo de carrera y clasificación, lo que ha generado inquietud entre sus competidores ante la cercanía del cambio reglamentario rumbo a 2026.

Para las escuderías denunciantes, este contexto refuerza la necesidad de que la FIA revise a fondo las unidades de potencia, con el objetivo de garantizar que el éxito deportivo obtenido en 2025 esté plenamente alineado con el reglamento técnico vigente y con el principio de igualdad competitiva que busca la Fórmula 1 en su nueva era.