Párense de Manos 3: horario, cómo y dónde ver en vivo desde México (TyC Sports)

Este 20 de diciembre se llevará a cabo Párense de Manos 3, el evento creado por Lucas “Luquita” Rodríguez, que combina figuras del deporte, streamers populares, rivalidades virales y, principalmente, espectáculo.

Párense de Manos es un formato que mezcla boxeo amateur, entretenimiento digital y cultura de streaming, con la intención de acercar este deporte a audiencias jóvenes acostumbradas al consumo de contenido en línea.

Además, se trata de un show pensado para los seguidores de los personajes invitados, influencers y creadores de contenido que se suben al ring para boxear frente a miles de espectadores.





Párense de Manos 3: fecha y horario

La tercera edición de Párense de Manos tendrá como sede el Estadio Tomás Adolfo Ducó, casa del Club Huracán, en Buenos Aires, Argentina, este 20 de diciembre de 2025.

De acuerdo a Infobae, la transmisión del evento que reúne a 22 contendientes, iniciará a las 16:30 horas (tiempo del centro de México).





¿Cómo y dónde ver Párense de Manos 3 en vivo?

El evento, que combina peleas, espectáculo y presentaciones musicales intermedias, se transmitirá completamente gratis a través de la plataforma Kick, desde el canal oficial de Luquita Rodríguez, creador del show.

La cobertura incluirá todo el evento, desde la previa hasta las peleas estelares.

Paso a paso para verlo en vivo:

Entra a Google Escribe: Kick LuquitaRodriguez Ingresa al canal Dale play y disfruta la transmisión en vivo





Párense de Manos 3: Cartelera destacada

Sergio “Maravilla” Martínez vs. Laureano “Pepi” Staropoli

La jerarquía sube al ring con la presencia de Sergio “Maravilla” Martínez.

El ex campeón mundial aporta experiencia, técnica y recorrido, frente a Laureano “Pepi” Staropoli, peleador de MMA con pasado en la UFC.

Es el cruce entre el boxeo puro y la intensidad de la formación mixta, un duelo que eleva el nivel del evento.

Gero Arias vs. Tomás Mazza

Uno de los combates que más expectativa genera.

Gero Arias llega impulsado por el fenómeno viral que lo rodea, mientras que Tomás Mazza ya conoce este formato y lo que implica subirse al ring.

Un choque que concentra reflectores y promete ritmo alto de principio a fin.

Flor Vigna vs. Mica Viciconte

Una rivalidad nacida en la televisión encuentra ahora un nuevo escenario.

Flor Vigna y Mica Viciconte trasladan su historia al ring, con guantes puestos y ante miles de espectadores.

Un enfrentamiento cargado de tensión, expectativa y atención mediática.