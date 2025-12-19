Posibles fechas de presentación de los monoplazas para la F1 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comienza a tomar forma con la confirmación de las fechas de presentación de los nuevos monoplazas. De acuerdo con el calendario actualizado al 19 de diciembre de 2025, varias escuderías ya tienen definidas las fechas en las que revelarán los autos con los que competirán en una de las campañas más esperadas de los últimos años, marcada por un nuevo reglamento técnico.

Presentación del SF-26 de Ferrari

Entre los anuncios más destacados se encuentra el de Ferrari, que presentará oficialmente su monoplaza el 23 de enero, generando gran expectativa entre aficionados y especialistas. La escudería italiana es una de las más emblemáticas de la Fórmula 1 y cada lanzamiento suele atraer la atención mundial, especialmente en una temporada que marcará el inicio de una nueva era tecnológica en la categoría.

Redbull presenta su monoplaza

El calendario de presentaciones contempla que Red Bull y Racing Bulls (RB) revelen sus autos el 15 de enero, mientras que Audi lo hará el 20 de enero. Para el 23 de enero, además de Ferrari, también están programadas las presentaciones de Haas y Alpine, lo que convertirá esa semana en una de las más intensas previo al arranque de la temporada.

¿Cuándo presentará Cadillac como nueva escudería su monoplaza?

En febrero, otras escuderías tomarán protagonismo. Cadillac, que debutará como nueva escudería en la Fórmula 1, tiene marcada su presentación para el 8 de febrero, una fecha que ha generado especial interés. Desde hace meses se ha mencionado que el monoplaza de Cadillac será presentado durante el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, lo que representa una apuesta mediática sin precedentes para la categoría.

Los fanáticos de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1, siguen ansiosos volver a presenciar más carreras de este piloto ahora como parte del proyecto de la nueva escudería,pues las pruebas que recientemente tuvo su monoplaza de Cadillac y con el piloto mexicano en ese carro ha demostrado que Checo tiene mucho talento aún para destacar en esta parrilla de pilotos.

Por su parte, Aston Martin presentará su monoplaza el 9 de febrero, mientras que Mercedes y Williams aún mantienen en reserva la fecha exacta de sus revelaciones, lo que incrementa la expectativa sobre sus proyectos.

La temporada 2026 será clave para la Fórmula 1, no solo por la llegada de nuevas escuderías como Cadillac, sino también por los cambios en los autos y las unidades de potencia. Las presentaciones de los monoplazas marcarán el inicio formal de esta nueva etapa, en la que equipos, pilotos y aficionados comienzan a soñar con un campeonato que promete ser histórico