Sebastián Vázquez vuelve a la cima: es campeón del Jaguar Open en Mérida

TRIUNFO. Un regreso esperado y contundente.

El mexicano Sebastián Vázquez volvió a saborear la gloria al coronarse en El Jaguar Open, quinta parada de la temporada 2025-26 de la Gira Profesional Mexicana (GPM). El torneo, disputado en el Yucatán Country Club, otorgó puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR) y repartió una bolsa de 1.8 millones de pesos.

Con un score total de 195 golpes (-21), Vázquez se impuso con ocho impactos de ventaja sobre el segundo lugar, José Cristóbal Islas (-13), y firmó su primer triunfo desde abril de 2022, consolidando su regreso al protagonismo.

DOMINIO ABSOLUTO EN EL JAGUAR

El capitalino cerró el torneo con una ronda final de 65 golpes, mostrando temple y estrategia en un campo exigente. “Este triunfo significa mucho para mí. Han sido años de trabajo y constancia. Volver a ganar en un campo tan especial como El Jaguar es algo que valoro muchísimo”, declaró Vázquez, tras una jornada marcada por suspensiones debido al mal clima.

Aunque nacido en la Ciudad de México, Vázquez vivió varios años en Mérida, lo que le permitió desarrollar una conexión especial con el recorrido. “Conozco bien este campo y sé que la paciencia es fundamental. Me enfoqué en ejecutar mi plan de juego y en no desesperarme. Creo que esa fue la clave para lograr este resultado”, añadió el campeón, quien se llevó un cheque de 300 mil pesos.

UN LUGAR EN LA HISTORIA DEL GOLF MEXICANO

Con esta victoria, Sebastián Vázquez alcanzó siete títulos en la Gira Profesional Mexicana, cifra que lo coloca empatado con el guatemalteco José Toledo como el segundo máximo ganador histórico del circuito, solo detrás de José de Jesús “Camarón” Rodríguez, líder con 12 triunfos.

El triunfo en Mérida también marca el fin de una sequía de más de tres años, desde su victoria en el Club de Golf Villa Rica (Veracruz) en abril de 2022, donde venció en un histórico desempate de 10 hoyos al regiomontano Alejandro Villasana.

ISLAS REPITE SEGUNDO LUGAR; GAMBOA, MEJOR AMATEUR

Por segundo torneo consecutivo, José Cristóbal Islas finalizó en la segunda posición con 203 golpes (-13). El tercer sitio fue para el mexicano Mauricio Figueroa (-11), mientras que el mejor amateur fue nuevamente el local Sebastián Gamboa, quien terminó sexto con 209 golpes (-7).

El Jaguar Open reafirma el nivel competitivo de la Gira Profesional Mexicana, consolidándose como plataforma clave para el desarrollo del golf profesional en el país. La victoria de Sebastián Vázquez no solo marca su regreso al triunfo, sino que refuerza la importancia del circuito como semillero de talento y escenario de grandes historias dentro del golf nacional.

GANADORES TEMPORADA 2025-26 – GIRA PROFESIONAL MEXICANA