Parense de Manos 3 EN VIVO: horario, peleas y dónde ver el evento que mueve al boxeo en 2025

El boxeo volvió a romper internet. Parense de Manos 3 no es solo una función pugilística, es un espectáculo que mezcla figuras del boxeo, creadores de contenido y miles de fans. Este 2025, el ring vuelve a ser tendencia y promete rounds cargados de adrenalina, drama y muchos clips virales.

Si no te quieres quedar fuera de la conversación, aquí te contamos el horario de Parense de Manos 3 en México, las peleas confirmadas, el combate estelar y dónde verlo EN VIVO sin perderte ni un derechazo.

¿A qué hora es Parense de Manos 3 en México y otros países?

Parense de Manos 3 se celebrará este sábado 20 de diciembre de 2025 y arrancará en punto de:

México: 18:00 horas

18:00 horas Argentina: 21:00 horas

21:00 horas Colombia y Perú: 19:00 horas

La cartelera arranca temprano, pero la pelea estelar está programada para cerrar la noche, así que el café o la chela son obligatorios.

La pelea estelar: Maravilla Martínez vs Pepi Staropoli

El combate que tiene a todos hablando es el choque entre Sergio “Maravilla” Martínez y Pepi Staropoli, un duelo que mezcla experiencia, orgullo y muchas ganas de demostrar que el boxeo sigue teniendo leyendas con gasolina.

¿Por qué la pelea Maravilla Martínez vs Pepi Staropoli ha generado tanto ruido?

Porque Maravilla Martínez, excampeón mundial, vuelve a subirse al ring en un evento distinto frente a Pepi Staropoli, un rival incómodo, con hambre y sin complejos.

Cartelera completa de Parense de Manos 3

Además del combate estelar, el evento incluye:

Combates entre influencers y creadores de contenido

Peleas especiales con reglas dinámicas

Enfrentamientos pensados para el show, pero con golpes reales

Parense de Manos 3 entiende el algoritmo: cada pelea está diseñada para que termine convertida en clip viral.

¿Dónde ver Parense de Manos 3 EN VIVO?

El evento se transmitirá EN VIVO vía streaming, con acceso digital para que puedas verlo desde el celular, la compu o la tele. Sin cables, sin pretextos y con opción de repetir los mejores momentos.

Este formato ha sido clave para que Parense de Manos se consolide como uno de los eventos deportivos más vistos y comentados del año.