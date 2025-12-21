Gilberto Mora es el máximo goleador Sub-17 del mundo en 2025

Talento mexicano. Gilberto Mora es hoy por hoy el garbanzo de a libra del futbol mexicano. (Pedro H. Tesch/Getty Images)

A sus 17 años Gilberto Mora, el jugador sensación de Xolos de Tijuana, ha terminado en lo más alto de la lista de máximos artilleros Sub 17 en el mundo. Anotó 12 tantos a lo largo del año.

Mora jugó un total de 14 partidos en la Liga MX, 3 de Leagues Cup, 5 con la Selección Mayor y 6 con la Sub 20.

Fue así como el mexicano se posicionó en la cima del ranking con 12 anotaciones repartidas a lo largo de todo el año, incluso superó a prospectos europeos como Johannes Moser y Michael Noonan, quienes hicieron 9 tantos en 2025.

Con apenas 17 años, el mexicano es una de las máximas promesas del futbol nacional, una de las joyas de la Liga MX y cada vez son más los elencos de Europa que lo quieren en sus plantillas.

Un jugador con la rebeldía de alguien de su edad, pero con la madurez de alguien más grande. Y muy completo: es veloz, habilidoso, tiene buena pegada, buena visión y una proyección gigante por delante. Para muchos, el mejor jugador Sub 17 del mundo: por presente y futuro. Va bien encaminado y los números son un fiel reflejo de ello.

Ningún otro futbolista en el mundo supera al mexicano, que con 12 anotaciones quedó en lo más alto de esta lista. Uno se va a Sudamérica y no encuentra quién lo supere. Se va a Europa y lo mismo. Ídem en África. No hay continente que cuente con un jugador (de esta edad) con más festejos que él.

Debajo de él aparece el alemán Lennart Karl con 9 tantos, estrella del Bayern Múnich tasado en 60 millones de euros (según Transfermarkt), y con la misma cantidad figura Michael Noonan, hombre del Celtic. Hablamos de una diferencia de tres anotaciones entre un futbolista y otro. Tremendo dato que agiganta la figura de Mora.

Mora también lidera otras estadísticas

Tuvo un buen rendimiento con la selección mexicana en el Mundial Sub 20 que se realizó en Chile, donde México cayó en cuartos de final ante su bestia negra Argentina, y brilló en los Xolos de Tijuana, donde es la manija del equipo.

El 2025 fue un gran año para Mora quien no sólo lidera la estadística de goleo. También aparece muy bien parado en el que más contribuciones de gol tuvo (16), el que más pases clave dio (57), el que más veces tiró a puerta (23) y el tercero con más pases completados (1.203).

Esos números que tuvo a lo largo del año superan a estrellas como el mencionado Karl o Mbaye, de PSG. Top.