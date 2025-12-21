Jerry Jones adelanta que habrá cambios en los Cowboys para 2026

Mal momento. Jerry Jones decepcionado porque los Cowboys suman seis triunfos, siete derrotas y un empate. (Foto especial)

Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, luego de la derrota contra Los Angeles Chargers, avisó que el equipo necesitará algunos cambios si quieren regresar a playoffs. El propietario de los Cowboys se refirió en específico al trabajo que realizó Matt Eberflus, coordinador defensivo, quien tiene a la defensiva del equipo como la penúltima que más puntos ha recibido.

“Sin duda, es algo que tenemos que evaluar. Hay que ver cuáles son nuestras opciones y cómo corregir lo que no funcionó para no estar en la misma situación el próximo año. Vamos a evaluar a todo el cuerpo técnico, pero debido a nuestras estadísticas defensivas esto es parte del asunto a corregir”, puntualizó.

Hasta la semana 16, los Cowboys suman seis triunfos, siete derrotas y un empate, récord que los tiene sin posibilidades de clasificar a los playoffs por segundo año seguido, a pesar del cambio de entrenador que realizaron para esta temporada.

McCarthy, quien fue sustituido por Brian Schottenheimer, quien a dos semanas del final de la campaña también fracaso en el intento de regresar al equipo a un juego por el título de la NFC.

“Esta temporada, sin duda, no rendimos lo suficiente. Todos estuvimos por debajo de nuestras expectativas, no alcanzar los playoffs lo dice todo. La pregunta ahora es si podemos hacer los cambios necesarios para ser efectivos”, señaló Jones.

Brian Schottenheimer compartió el sentir del dueño de la franquicia.

“Nos juzgan por ganar y perder y este año no hemos ganado suficientes partidos”, aceptó el entrenador.

Los Cowboys cerrarán la temporada con dos visitas. En la semana 17 se medirán a Washington Commanders y en la 18 jugarán contra los New York Giants, ambos equipos ya sin opciones de playoffs.