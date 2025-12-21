McLaren visualiza a Oscar Piastri como campeón, no quieren perderlo

Pilotos de lujo. Oscar Piastri (i) y Lando Norris (d) fueron los pilotos que dominaron la temporada 2025 en McLaren, al final fue Norris el campeón. (@McLarenF1)

La escudería McLaren cerró la temporada 2025 de la Fórmula 1 con dos títulos: el de Pilotos con Lando Norris y el de Constructores, algo que no sucedía en la escudería desde hace poco más de 25 años. Los festejos han quedado atrás y ya preparan el escenario para lo que será la temporada 2026.

Oscar Piastri lideró el Mundial durante gran parte de la temporada, pero se vio superado en la recta final por Lando Norris y fue el más decepcionado del equipo.

Si el equipo hubiera apoyado a Oscar al final del verano, poniendo a Norris a su servicio, es posible que hoy hubiera sido Piastri quien celebrara y no el británico.

Piastri le hace falta al equipo

Ante lo acontecido, el reto de McLaren para 2026 es, no perder a Oscar Piastri mentalmente o incluso en términos de motivación. Es un activo demasiado importante el equipo y tendrá que estar en plena forma, en todos los sentidos para el test de Barcelona previsto para finales de enero.

“Oscar será campeón del mundo y estoy convencido de que lo hará en McLaren. Aunque le fichamos cuando ya era grande, aún así nos arriesgamos con nuestros dos pilotos: la primera vez que Oscar y Lando pilotaron un F1 lo hicieron con nosotros”, dijo Zak Brown, CEO de McLaren.

Tienen a dos fantásticos pilotos

“Para un gran equipo arriesgarse con pilotos jóvenes es muy gratificante. Haber conseguido tener dos pilotos número 1 contra todo pronóstico, a pesar de todos los rumores que circulaban desde hace tiempo de que era imposible hacer lo que hemos hecho, que es tener dos fantásticos pilotos capaces de ganar siete carreras cada uno en una sola temporada y a los que les encanta luchar entre ellos, es realmente lo máximo.”

“Nunca han tenido intercambios extraños entre ellos. Ambos han sido un poco gruñones con Andrea (Stella, director del equipo McLaren) y conmigo de vez en cuando, pero creo que eso es bueno. Nos empujamos mutuamente para ganar y eso es un gran logro. Estoy muy orgulloso y estoy deseando volver a hacerlo”.

Andrea Stella es de la misma opinión que Zak Brown: “De hecho, podríamos haber tenido dos campeones este año”, declaró el director del equipo a Sky Sports. “La diferencia entre los dos era tan pequeña que después de la clasificación en Abu Dhabi creo que rondaba las 30 milésimas. Esa fue toda la historia de la temporada”.

“30 milésimas en clasificación, siempre muy cerca en pista desde la primera vuelta. Seguro que ha habido situaciones tensas, pero siempre resueltas de la mejor manera. Óscar fue un merecido campeón y estaba en su tercera temporada en la Fórmula 1. Aprendió muy rápido. Aprendió muy rápido. Tuvo un par de carreras en las que le costó, sobre todo en circuitos de baja adherencia”.

Ven a Piastri campeón del mundo

“Aprendió muy rápido lo que tenía que hacer. Volvió a ser competitivo inmediatamente. Su trayectoria es fenomenal y sin duda tenemos en Oscar a un futuro pluricampeón del mundo”.

Dos investiduras, las de Brown y Stella, muy importantes para Piastri. El australiano, ya al final del Gran Premio de Abu Dhabi, esperaba poder continuar en 2026 con la paridad en la pista vista a lo largo de 2025, aunque Norris podrá lucir el número 1 en el morro de su MCL40.

Será importante para McLaren asegurarse de que Oscar reciba el mismo trato. El australiano viene de una renovación de contrato por varios años, que llegó hace apenas unos meses. Pero los contratos se pueden rescindir y, desde luego, Mark Webber -el mánager de Piastri- sabe que si Oscar mirara a su alrededor, encontraría no poco interés por parte de varios equipos a la caza de un piloto puntero para el presente y el futuro. McLaren quiere defender sus activos humanos y 2026 podría ser una buena manera de dar seguridad a Piastri en ese sentido.