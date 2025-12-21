Roberto Lebrija logra tarjeta completa para jugar el Asian Tour en 2026

Cumple sueño. Mexicano Roberto Lebrija jugará en el Asian Tour en 2026. (Jorge Reyes)

El mexicano Roberto Lebrija superó cómodamente la maratónica clasificación del Asian Tour que se jugó durante cinco días en Tailandia y podrá jugar la totalidad del circuito durante la temporada 2026.

El golfista capitalino cerró la clasificación del Asian Tour en el cuarto sitio general entre 200 competidores con un total de -13 impactos después de cinco rondas que se jugaron en el Lake View Resort and Golf Club, en Hua Hin, Tailandia.

Lebrija firmó rondas de 66, 69, 67, 68 y 72, la menos productiva fue la del domingo, de lo contrario hubiera terminado mejor en la clasificación general, en la que el chino Lin Yuxin, dos veces campeón del Asia-Pacífico Amateur, ganó el clasificatorio del Q-School con un acumulado de -16 golpes. Se repartieron 35 plazas para la siguiente temporada.

Roberto Lebrija fue el único mexicano que jugó la final del Q-School del Asian Tour, gira en la que su connacional Santiago De la Fuente había asegurado su membresía en la gira desde la semana anterior, al igual que el guatemalteco José Toledo.

El campeón Lin Yuxi lideró a 35 jugadores que aseguraron su pase para la temporada 2026, tras cinco días de sudor y lágrimas. Del zurdo chino firmó un 67 (-4) el domingo para alzarse con la victoria tras un final ajustado.

El jugador de 23 años que terminó con un total de -16 golpes, superó por un golpe al indio Shaurya Bhattacharya.

Lin, que jugaba en el penúltimo grupo, empató con Bhattacharya en el difícil par cuatro del hoyo 18. El golfista chino hizo par, mientras que Bhattacharya, en el último grupo, terminó con un bogey.

Bhattacharya cerró con un 72, mientras que el canadiense Henry Lee terminó tercero, tras firmar un 70. Lee terminó dos golpes detrás del ganador, frustrantemente tras haber hecho un doblete en el último hoyo.

Lin ganó el Asia-Pacific Amateur en 2017 y 2019 y jugó golf universitario en la Universidad de Florida.

El chino también ha estado jugando el PGA Tour Americas y algunos eventos del Korn Ferry Tour desde que se convirtió en profesional en 2023, con problemas con el putt, principalmente “mentales”, según él, que lo han frenado.

Esta semana no tuvo problemas de ese tipo, ya que firmó rondas de 68, 67, 70, 67 y 67.