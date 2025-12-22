Napoli vs Bolonia: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la final de la Supercopa de Italia 2025

Napoli vs Bolonia | Supercopa de Italia 2025 El día de hoy se definirá al nuevo campeón de este torneo entre el Napoli y el Bolonia FC.

El futbol europeo nos trae un partido por el título para definir al nuevo Supercampeón de Italia. La Napoli llega como el vigente monarca de la Serie A y está listo para sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. En frente, el Bolonia consiguió una sorpresa en las semifinales de esta competencia y ahora quiere hacerlo de nueva cuenta para hacerse de un campeonato.

En las semifinales de esta competencia, el Napoli se impuso con marcador de 2-1 al AC Milan para conseguir su boleto hasta esta instancia. Por su parte, el Bolonia eliminó al Inter de Milán a través de los penales. Ahora, el ganador del día de hoy definirá al nuevo Supercampeón de Italia.

¿A qué hora se juega el Napoli vs Bolonia? Supercopa de Italia 2025

13:00 horas (CDMX) lunes 22 de diciembre

¿En qué canal ver el Napoli vs Bolonia? Supercopa de Italia 2025

Fox One

Previa del Napoli vs Bolonia Supercopa de Italia

Con los dos finalistas de la edición pasada eliminados, el día de hoy tendremos a un nuevo Supercampeón del Futbol Italiano. Hace apenas unas semanas, estos dos equipos se enfrentaron en su partido de la jornada 11 en la Serie A. El cuadro de Bolonia logro una victoria de 2-0 como locales. Thijs Dallingay John Lucumí fueron los autores de los goles para quedarse con los tres puntos.

Esta temporada, el equipo de Antonio Conte se ha caracterizado por un estilo de juego equilibrado y eficiente que los tiene peleando en la parte alta de la Serie A- Con apenas 9 goles en contra, son unas de las tres mejores defensivas de este certamen.

Por su parte, Bolonia sólido en bloque y con potencial ofensivo constante pero con limitaciones defensivas en su historial reciente. El choque, previsto para la media tarde hora mexicana, no solo pone en juego el primer trofeo de la temporada italiana sino también el orgullo de dos equipos con aspiraciones europeas, en un contexto donde la gestión de plantillas y la profundidad serán claves para inclinar la balanza en un duelo tan equilibrado como emocionante.

Posibles alineaciones del Napoli vs Bolnia | Fina de Supercopa de Italia 2025

Napoli:Veljka Milincovic-Savic, Giovani Di Lorenzo, Juan Jesús, Ahmir, Rrahmani, Mateo Politano, Stanislav Lobotka, Scott McTominay, Leonardo Spinazzola, David Neres, Eljif Elmas.

Bolonia: Federico Ravaglia, Emil Holm, Torbjorn Heggem, John Lucumí, Juan Miranda, Nikola Moro, Tommaso Pogbea, Riccardo Orsolini, Jens Odgaard, Santiago Castro, Jonathan Rowe