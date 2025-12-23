Avanza la renovación del Estadio Azteca con la colocación de butacas rojas en la zona baja

Los trabajos de modernización del Estadio Azteca continúan y esta semana inició la colocación de las nuevas butacas rojas en la parte inferior del inmueble, uno de los cambios más visibles dentro del proceso de renovación del histórico recinto. Las imágenes de los avances comenzaron a circular en redes sociales y confirman que las obras siguen fielmente el diseño del render que se viralizó hace varios meses.

¿Cuáles han sido los avances para el Estadio Azteca camino al Mundial 2026?

De acuerdo con las fotografías difundidas, la zona baja del estadio ya presenta filas completas de asientos en color rojo, los cuales contrastan con los tonos grises que permanecerán en otras áreas del inmueble. Con ello, se confirma de manera oficial que la nueva paleta de colores del Estadio Azteca será gris y rojo, tal como se había anticipado en los proyectos visuales presentados previamente.

El avance ha generado atención debido a que el cambio de butacas representa uno de los elementos más simbólicos de la remodelación, al tratarse de un estadio con más de medio siglo de historia y sede de algunos de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial. La renovación busca actualizar la infraestructura sin perder la identidad del recinto, manteniendo una imagen moderna y funcional.

La instalación de los nuevos asientos forma parte de una intervención integral en la zona de gradas, que contempla mayor comodidad para los asistentes, mejor distribución del espacio y materiales más resistentes. Aunque no se han detallado cifras oficiales sobre el número total de butacas que serán sustituidas, los trabajos avanzan de manera progresiva conforme al calendario establecido.

Fuentes cercanas al proyecto han señalado que las obras marchan conforme a lo planeado, sin retrasos visibles hasta el momento. La coincidencia entre el render difundido meses atrás y el resultado actual refuerza la idea de que el diseño final del estadio ya está claramente definido y en fase de ejecución.

El color rojo elegido para las butacas inferiores no solo responde a criterios estéticos, sino también a una estrategia visual que permitirá mejorar la percepción del estadio tanto para los aficionados presentes como para las transmisiones televisivas. En combinación con el gris, se busca proyectar una imagen sobria, moderna y acorde a los estándares internacionales.

El Estadio Azteca se encuentra en un proceso de transformación que ha sido seguido de cerca por aficionados y especialistas, debido a su relevancia histórica en el fútbol mexicano e internacional. A lo largo de los próximos meses se espera que continúen apareciendo nuevos avances, tanto en gradas como en otras áreas del inmueble.

Por ahora, la colocación de las butacas rojas marca un paso importante en la renovación visual del estadio, confirmando que el proyecto avanza conforme a lo anunciado y que el emblemático recinto capitalino comienza a mostrar el rostro que tendrá en su nueva etapa.