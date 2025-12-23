‘Mito’ Pereira se despide del golf profesional a los 30 años tras última aparición en LIV Golf

DE LOS MEJORES LATINOS. Una decisión meditada y un adiós inesperado.

El golfista chileno Guillermo ‘Mito’ Pereira confirmó este martes su retiro a los 30 años, tras disputar su último torneo en el LIV Golf Chicago en agosto, donde finalizó en el puesto 13. Con ello, pone fin a una carrera marcada por logros y momentos memorables.

“No ha sido una decisión tomada de la noche a la mañana, sino algo que he venido considerando cuidadosamente durante un tiempo”, expresó Pereira en una carta publicada en sus redes sociales.

DIEZ AÑOS EN LA ÉLITE Y LOGROS HISTÓRICOS

Durante una década, Pereira conquistó tres títulos en el Korn Ferry Tour, alcanzó el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se colgó la medalla de bronce en los Panamericanos de Lima 2019. Además, acumuló más de 20 millones de dólares en ganancias a lo largo de su trayectoria.

“Estoy bien y orgulloso de lo que logré en este deporte”, escribió el chileno, quien explicó que sus prioridades cambiaron “de forma natural” y que ahora planea establecerse en Chile para enfocarse en su vida personal.

EL GOLPE QUE MARCÓ SU CARRERA

Uno de los episodios más recordados fue en el Campeonato PGA 2022 en Southern Hills, donde Pereira llegó al último hoyo con ventaja sobre Justin Thomas y Will Zalatoris, pero un error en el drive lo llevó al arroyo y terminó con un doble bogey que le costó el título.

“El golf me enseñó resiliencia, a navegar tanto los momentos buenos como los difíciles”, reflexionó el jugador, quien asegura estar preparado para lo que viene.

ETAPA FINAL EN LIV GOLF Y VÍNCULO CON NIEMANN

Desde 2023, Pereira compitió en el LIV Golf con el equipo Torque GC, junto a su compatriota Joaquín Niemann. Aunque disfrutó la experiencia, al cierre de la temporada perdió su tarjeta en el circuito financiado por Arabia Saudí.

“El golf me regaló amigos como este, de esos que quedan para siempre”, escribió Niemann en redes sociales, despidiéndose con afecto de su compañero

UN LEGADO QUE TRASCIENDE EL CAMPO

El retiro de Pereira sorprendió a medios internacionales como Mundo Deportivo, que lo calificó como “una retirada inesperada tras acariciar un Grand Slam”. Para el propio jugador, el golf fue más que un deporte: “Me permitió crecer personal y profesionalmente, conocer culturas y alcanzar metas que nunca imaginé”.

Ahora, Chile será su lugar en el mundo y su familia, su prioridad. Con ello, se cierra el capítulo de uno de los golfistas más destacados de Sudamérica en la última década.