NFL revela la lista de jugadores llamados al Pro Bowl 2025

La National Football League (NFL) dio a conocer los rosters completos de jugadores seleccionados para el Pro Bowl Games 2026, el tradicional juego de estrellas que reúne a los mejores futbolistas de la temporada 2025 y que este año se llevará a cabo durante la Semana del Super Bowl LX en el área de la Bahía de San Francisco.

El Pro Bowl Games es un evento anual que celebra el talento de la liga en un formato diferente al tradicional partido de fútbol americano, incluyendo competencias de habilidades y un enfrentamiento AFC vs. NFC en modalidad de flag football, bajo la dirección de entrenadores legendarios como Jerry Rice y Steve Young.

AFC – Conferencia Americana: estrellas del fútbol americano

La lista de jugadores seleccionados en la Conferencia Americana (AFC) incluye figuras destacadas de múltiples equipos, muchas de ellas líderes estadísticos en sus respectivas posiciones:

Ofensiva

Quarterbacks: Josh Allen (Bills), Justin Herbert (Chargers) y Drake Maye (Patriots).

Corredores: Jonathan Taylor (Colts), De’Von Achane (Dolphins) y James Cook (Bills).

Tight Ends: Travis Kelce (Chiefs) y Brock Bowers (Raiders).

Receptores: Ja’Marr Chase (Bengals), Nico Collins (Texans), Zay Flowers (Ravens) y Courtland Sutton (Broncos).

Defensa

Líneas defensivas fuertes: Will Anderson Jr. (Texans), Myles Garrett (Browns) y Maxx Crosby (Raiders).

Linebackers: T.J. Watt (Steelers) y Roquan Smith (Ravens).

Cornerbacks y safeties: Christian Gonzalez (Patriots), Patrick Surtain II (Broncos) y Jalen Ramsey (Steelers).

Equipos especiales

Incluyen a jugadores como Cameron Dicker (placekicker) y Jordan Stout (punter).

NFC – Conferencia Nacional: talentos de la élite

Del lado de la National Football Conference (NFC), el roster está compuesto por muchos nombres prominentes que han brillado en la actual temporada:

Ofensiva

Quarterbacks: Matthew Stafford (Rams), Sam Darnold (Seahawks) y Dak Prescott (Cowboys).

Corredores: Jahmyr Gibbs (Lions), Christian McCaffrey (49ers) y Bijan Robinson (Falcons).

Receptores y tight ends: Puka Nacua (Rams), Jaxon Smith-Njigba (Seahawks), George Kittle (49ers) y Trey McBride (Cardinals).

Defensa

Front seven dominante: Micah Parsons (Packers), Aidan Hutchinson (Lions), Leonard Williams (Seahawks) y Quinnen Williams (Cowboys).

Defensores del perímetro: Devon Witherspoon (Seahawks) y Cooper DeJean (Eagles).

Safeties: Kevin Byard (Bears) y Antoine Winfield Jr. (Buccaneers).

Especialistas

Figuran jugadores como Tress Way (punter) y Rashid Shaheed (especialista en retornos).

Un evento único en la NFL

La NFL anunció que la edición 2026 del Pro Bowl Games se celebrará el 3 de febrero de 2026, como parte de los eventos previos al Super Bowl LX en el área de San Francisco. Este cambio sitúa al clásico juego de estrellas en un contexto de mayor visibilidad, integrando formatos dinámicos como flag football y competencias de habilidades.

La selección de los jugadores se realiza mediante una votación combinada entre aficionados, jugadores y entrenadores, lo que garantiza una mezcla equilibrada entre rendimiento en la temporada, prestigio de carrera y popularidad entre seguidores y colegas.

Posiciones y relevancia de los jugadores

La presencia de múltiples quarterbacks destacados como Allen, Herbert, Stafford y Prescott refleja la importancia del juego aéreo en la NFL contemporánea. Asimismo, las selecciones muestran la diversidad de talentos en todas las unidades del campo: desde la ofensiva terrestre con corredores como Cook y Gibbs, hasta la presión constante que ejercen defensores como Parsons y Garrett.

Con estos roster completos, la NFL no solo reconoce a los mejores jugadores del año, sino que también ofrece un espectáculo festivo que celebra el talento y la competitividad de su temporada 2025, mientras se prepara para uno de los momentos más esperados del calendario anual: el Pro Bowl Games durante la semana del Super Bowl.