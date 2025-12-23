Tigres confirma la salida de Sebastián Córdova y su futuro apunta a Rayados y otros clubes de la Liga MX

El Club Tigres UANL confirmó la salida de Sebastián Córdova, quien concluyó su etapa con la institución felina tras varios torneos en los que formó parte del plantel. La directiva auriazul informó el cierre del ciclo del mediocampista sin detallar las condiciones contractuales, marcando así su disponibilidad en el mercado de fichajes.

¿Cuál puede ser el nuevo destino de Sebastián Córdova?

Con su salida oficial, Córdova queda en condición de agente libre, lo que le permite negociar directamente con cualquier club interesado. De inmediato, su nombre comenzó a vincularse con distintos equipos del futbol mexicano, siendo Rayados de Monterrey uno de los destinos que más fuerza ha tomado en los últimos días.

Una de las razones por las que Monterrey se perfila como una opción viable es la estabilidad personal del jugador. De acuerdo con reportes el deseo del centrocampista es permanecer en el estado de Nuevo León, situación que coloca a Rayados como un candidato natural, al contar con el perfil deportivo y económico necesario para concretar la operación.

Además, un antecedente reciente incrementó las versiones sobre un posible acercamiento,pues fue captado a Sebastián Córdova en una cafetería junto a José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados. Aunque se ha señalado que el encuentro habría sido casual, la reunión generó especulación sobre un posible diálogo entre ambas partes.

¿Cuánto era lo que ganaba Sebastián Córdova en Tigres?

En el aspecto económico, se ha mencionado que el salario del futbolista rondaba los 15.7 millones de pesos anuales. En caso de que Monterrey le ofreciera un contrato por tres años, el costo base de la operación superaría los 47 millones de pesos, sin contemplar bonos o incentivos por objetivos deportivos.

Desde el plano futbolístico, reportes periodísticos señalan que el cuerpo técnico encabezado por Domènec Torrent busca reforzar el mediocampo ofensivo con un jugador creativo que complemente el ataque del equipo, perfil en el que Córdova encajaría por sus características y experiencia en la Liga MX.

Otras opciones para Córdova en la Liga MX

No obstante, Rayados no sería la única opción sobre la mesa. Con cuatro años transcurridos desde su llegada a Tigres, Sebastián Córdova ahora puede firmar con el mejor postor, y otros clubes también analizarían su fichaje. Entre los equipos que han sido mencionados se encuentran Pumas, Cruz Azul y Chivas, aunque el principal obstáculo para estas instituciones sería cubrir el alto salario del jugador.

Mientras se define su próximo destino, Córdova y su entorno continúan evaluando las opciones disponibles de cara al Clausura 2026, en lo que se perfila como uno de los movimientos más relevantes del mercado invernal del futbol mexicano.