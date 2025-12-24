Los Fórmula E ya están en el Hermanos Rodríguez

. Los autos de la categoría eléctrica que disputarán su segunda ronda de la temporada 25/26 el sábado 10 de enero en Ciudad de México.

La organización del Campeonato Mundial FIA de Fórmula E me sorprendió. Los autos de la categoría eléctrica que disputarán su segunda ronda de la temporada 25/26 el sábado 10 de enero en Ciudad de México ya se encuentran en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estuve en el inmueble tras una invitación de la empresa de logística DHL para atestiguar que las decenas de toneladas de equipo, autopartes, computadoras, baterías y monoplazas de la categoría mundial ya se encuentran en resguardo en los pits del trazado de la Magdalena Mixhuca.

Luego de su arranque de campaña en Sao Paulo, Brasil, la Fórmula E viajó de inmediato a México, en la primera de sus paradas en una ruta eficiente y que disminuye la huella de carbono...

BANDERA VERDE… Ahí, en el edificio de pits del autódromo, me encontré a Georgina Sánchez Baca, regional senior partnership sales manager de la Fórmula E en nuestro país, quien lleva 10 años con la serie y me confirmó que las cajas que se encuentran en resguardo en los pits contienen a los 20 autos de competencia y todo el equipo técnico necesario para disputar la carrera ya mismo. “La carga de más de 400 toneladas métricas vino directo de Brasil al AIFA -hace unas dos semanas- y de ahí por vía terrestre al Autódromo. Y ya estamos listos”, me dijo.

Será cuestión de días para que las cuadrillas de trabajo ajusten las barreras de seguridad, se pinte la línea de pits y esté todo listo para disputar la ronda mexicana, que se ha convertido en todo un clásico para los fanáticos del automovilismo en nuestro país, pues con ella se da inicio a la actividad de cada año. Toda la actividad en pista se desarrolla en un solo día, lo que ha sido un sello de la categoría. Las puertas se abrirán a las 7:00 horas, y se comenzará con prácticas libres, las rondas de calificación de eliminación directa y la carrera, para cerrar con un concierto de Mike Bahía...

ENTRADA A PITS… Como ha sido en la última década, la actividad en el Hermanos Rodríguez será constante, lo que resulta ideal para mantener las buenas condiciones de la pista. México será sede, además del Mundial de Fórmula E, del FIA TCR World Tour en su carrera de inicio de temporada, del 23 al 25 de abril; la actividad local de los campeonatos de Turismo; los ya habituales “Speed Fest” y el cierre de año con la fecha del campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

A diferencia de 2025, NASCAR, con Cup Series y Xfinity Series (ahora O’Reilly Auto Parts Series), no harán el tortuoso viaje hasta el centro del país. La colocación de la ronda en junio resultó inoperante para los autos stocks, que perdían cuatro días en traslado, previo a la importante carrera de Pocono. Jeff Gordon, expiloto y ahora director en Hendrick, me lo dijo: “Mientras yo pueda evitar esa fatiga para mis conductores, estaré en contra de venir. Amo México y a sus fans, pero en esa fecha no es posible”.

SALIDA DE PITS… Así pues, los fans mexicanos que gustan de las series estadounidenses se quedarán con las ganas de ver a los astros de NASCAR, y tampoco podrán disfrutar de Patricio O’Ward ni de las estrellas de IndyCar Series, toda vez que los promotores no llegaron a un arreglo con los concesionarios del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Es necesario que otras series y promotores puedan tener acceso a fechas del autódromo sin pretender las ganancias millonarias que genera la Fórmula 1. El automovilismo es un deporte que sirve de entretenimiento para miles de personas, y debemos luchar, en conjunto, para que más series puedan disfrutarse en un recinto construido ex profeso...

BANDERA A CUADROS… Estamos a días de que el año llegue a su fin, lo cual nos presenta una hermosa noticia: la llegada de una nueva edición del Rally Dakar. Arabia Saudita, con sus bellezas naturales y extenso desierto, verá la bandera verde del rally más famoso del mundo este 3 de enero. La bandera a cuadros caerá el 17 de enero, tras 13 etapas desgastantes. Los mejores motociclistas y pilotos de la especialidad ya se desplazan a Yanbu, para disputar el prólogo de casi 100 kilómetros, con el cual da inicio la dura prueba. A ellos, la mejor de la suertes.

Así las cosas… sobre ruedas…