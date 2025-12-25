Netflix lleva la NFL a 200 países por segundo año consecutivo

NFL en Netflix La plataforma reportó más de 200 países de audiencia en el primer partido del día.

Este 25 de diciembre, la NFL volvió a tomar el protagonismo a nivel internacional con su triple cartelera de partidos que iniciaron las emociones de la semana 16 de la temporada regular. Aprovechando el día feriado y su asociación con la plataforma de streaming, el futbol americano de esta liga llegó a más de 200 países por segundo año consecutivo.

Fans de todo el mundo disfrutaron la NFL en Navidad 2025

Over 200 countries and territories tuned in for kickoff of NFL Christmas Gameday Live on @netflix for the second year in a row 🎅🏈 pic.twitter.com/swqgmCvLl3 — NFL (@NFL) December 25, 2025

Por medio de un posteo en redes sociales, la NFL señaló que, tan solo con el primer partido del día entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders, más de 200 países sintonizaron el encuentro gracias a la popular plataforma de Streaming, que opera en prácticamente todos los países del mundo a excepción de lugares como Rusia, Corea del Norte, China, Crimea o Siria.

Durante 2024, la NFL estrenó su acuerdo con Netflix para llevar partidos durante el 25 de diciembre. La temporada pasada, lo hizo con los encuentros de Baltimore Ravens vs Houston Texans y Kansas City Chiefs vs Pittsburgh Steelers.

Con estos dos encuentros, la plataforma informó que que logró una audiencia de más de 65 millones de personas. Ahora, se espera que con pueda superar estos números.