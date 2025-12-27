NFL: Horarios y partidos de hoy, sábado 27 de diciembre

NFL 2025 | Semana 16 Houston y Chargers buscan mantenerse en la carrera por sus respectivas divisiones, mientras que Baltimore se aferra a sus últimas posibilidades de Playoffs.

Después de los tres partidos de Navidad, la NFL continúa sus emociones de la penúltima semana de la temporada regular con dos partidos de alta intensidad y con mucho en juego. Chargers y Texans se miden con ambos buscando ganar su división en el último minuto y meterse a los Playoffs. También, los Ravens y los Packers necesitan una victoria esta semana con ambos jugando sin sus mariscales de campo titulares.

Partidos y horarios de la NFL | sábado 27 de diciembre

NFL | sábado 27 de diciembre El futbol americano continúa su recta final de la temporada regular con dos enfrentamientos estelares.

Houston Texans (10-5) vs (11-4) Los Angeles Chargers | sábado 27 de diciembre (15:30 horas)

Para comenzar con la actividad sabatina, veremos un duelo de poder a poder entre dos equipos que pelean lugares en Playoffs de la Conferencia Americana. Los Texans se han consolidado como una de las mejores defensivas de toda la NFL y vienen en una racha donde han ganado ocho de sus últimos nueve partidos. Ahora, necesitan ganar para mantener sus posibilidades de pelear por la cima de la división sur de la Conferencia Americana que tienen los Jacksonville Jaguars en este momento. Por su parte, los Chargers también necesitan ganar para mantenerse en la carrera por la división oeste que actualmente lideran los Denver Broncos.

Baltimore Ravens (7-8) vs (9-5-1) Green Bay Packers | sábado 27 de diciembre (19:00 horas)

Las esperanzas de los Ravens penden de un hilo. El equipo de John Harbaugh está a punto de quedar eliminado. Basta con una derrota en estas próximas dos semanas o una victoria de los Pittsburgh Steelers. Por si esto fuera poco, no tendrán en el campo a Lamar Jackson, su quarterback titular que salió lesionado de su partido más reciente ante los Patriots. De forma similar, los Packers no podrán contar con Jordan Love, quien salió por protocolo de conmosión en contra de los Chicago Bears. La buena noticia para los “Empacadores” es que la derrota de los Lions ya los clasificó automáticamente a la ronda de comodines, pero necesitan ganar para seguir persiguiendo el sueño de ser campeones divisionales.