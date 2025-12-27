Rory McIlroy tuvo una temporada de ensueño en 2025

Se le hizo. Rory triunfó en el Masters de Augusta en el mes de abril y completó el Gran Slam. (Foto especial)

El norirlandés Rory McIlroy tuvo su año dorado en la temporada 2025 del golf profesional. Completó el Gran Slam, cuando en el mes de abril ganó el Masters de Augusta para completar en su palmarés los cuatro grandes eventos del PGA Tour.

¡Por fin! se le hizo el Masters

Después de 10 intentos fallidos a Rory se le hizo realidad ganar el Masters de Augusta el único de los cuatro torneos Majors que le faltaban. Lo ganó de manera dramática, terminó las cuatro rondas del torneo con -11 golpes y se impuso al británico Justin Rose en un playoff para hacer historia en el Augusta National Golf Club.

En el hoyo de desempate, el número dos del mundo definió el título en un hoyo de desempate. Rose hizo par y McIlroy firmó un birdie para coronarse campeón en su undécimo intento y se puso el saco verde del tan prestigioso torneo.

Su título del Masters de Augusta en 2025, lo sumó Rory a los que ya tenía del U.S. Open (2011), el PGA Championship (2012 y 2014) y al Abierto Británico (2014). De esta manera logró el Grand Slam de su carrera.

McIlroy se unió a Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Jack Nicklaus y Tiger Woods en el grupo de jugadores que han conseguido el Grand Slam.

Rory fue pieza clave en la Ryder Cup

Experiencia. Rory McIlroy contagió al equipo europeo de su liderazgo y temple en la Ryder Cup. (Foto especial)

Rory McIlroy también contribuyó al triunfo del equipo de Europa en la Ryder Cup que se jugó en septiembre en Farmingdale, Nueva York. El norirlandés perdió su duelo del domingo ante Scottie Scheffler y se mantuvo en un segundo plano mientras la celebración de la victoria se desataba gracias al putt del inglés Shane Lowry en el hoyo 18.

Rory en su papel de líder tuvo que confiar en sus compañeros tras la incomodidad que sentía tras la derrota contra Scheffler, y por un momento, la posibilidad de una derrota histórica en la Ryder Cup parecía real. McIlroy permaneció en el campo, apoyando a Tyrrell Hatton y Robert MacIntyre. Incluso después del putt de Lowry, que aseguró la copa, se mantuvo hasta el último partido, que dio la victoria a Europa por un ajustado 15-13. Obviamente, fue muy reñido al final. Fue un poco estresante.

En los días previos Rory fue la figura clave del golf europeo. Su desempeño en la Ryder elevó el espíritu competitivo del equipo. Demostró su capacidad para liderar con confianza y habilidad.

A lo largo de su trayectoria, ha sido un pilar fundamental que aporta no solo habilidades excepcionales, sino también un carácter fuerte que inspira a sus compañeros. La dedicación y el talento de McIlroy fueron y han sido elementos determinantes para el éxito del equipo europeo en la Copa Ryder.

Su habilidad para enfrentar la presión y su pasión por el juego son factores que continúan marcando la pauta en el ámbito del golf internacional. En resumen, Rory McIlroy se ha convertido en una piedra angular del golf europeo, mostrando que el compromiso y la excelencia son esenciales para lograr grandes cosas en el deporte.

Rey de la Race to Desert Dubái

Otro logro importante. El norirlandés ganó por séptima ocasión el codiciado trofeo de la Race to Dubái, que define al Mejor Jugador de la Temporada de la gira europea de golf. (Foto especial)

En el mes de noviembre, Rory no pudo ganar del DP World Tour Championship que se quedó en manos del inglés Matt Fitzpatrick, pero la corona fue para el norirlandés en el trazado de Jumeirah, en Dubái.

Fitzpatrick se impuso en un desempate al norirlandés tras finalizar ambos con -18 golpes. McIlroy se quedó sin un título, pero se adjudicó la Copa más codiciada, la de rey de la Race to Dubai, la clasificación que premia al Mejor Jugador del Año y que conquistó por séptima vez en su carrera.

El registro le permite superar las seis copas de Seve Ballesteros y quedarse a solo uno de los ocho de Collin Montgomerie. Rory culmina así una temporada 2025 de ensueño.