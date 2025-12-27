Texanos aseguran su tercera aparición consecutiva en los playoffs

Implacable. Los dos explosivos envíos de anotación de C.J. Stroud sorprendieron a los Chargers y le dieron a Houston una ventaja de 14-0. (Foto espec)

Los Houston Texans derrotaron este sábado por 16-20 a Los Angeles Chargers y aseguraron su presencia en los playoffs por tercera ocasión consecutiva, luego del partido de la semana 17, penúltima de la temporada de la NFL.

Los Texans tienen 11 triunfos y cinco derrotas en el segundo lugar del Sur de la Conferencia Americana (AFC), división en la que están a la caza del líder Jacksonville Jaguars, que tiene marca de 11-4 y este domingo visitará a los Indianápolis Colts.

Los Texans ganaron su octavo partido consecutivo, su racha más larga desde 2018, cuando hilaron ocho triunfos.

Los Chargers, que ya están clasificados, quedaron tienen un balance de 11-5, ya sin posibilidad de arrebatar a los Denver Broncos la cima de la división Oeste de la AFC.

En los controles de Houston C.J. Stroud pasó para 244 yardas, sumó dos envíos de anotación y sufrió dos intercepciones. Con Los Angeles, Justin Herbert acumuló 236 yardas, un ‘touchdown’, fue interceptado en una ocasión y capturado en cinco.

Los Texans se fueron arriba 0-7 en el primer cuarto con envío a las diagonales hacia Jaylin Noel y alargaron 0-14 con otro pase de anotación que atrapó Jayden Higgins.

Los Chargers reaccionaron gracias a su defensiva. Derwin James interceptó a Stroud a la mitad del segundo cuarto, acierto que capitalizaron con un gol de campo que los acercó 3-14.

El impulso parecía continuar, pero un envío de Herbert hacia la anotación dirigido a Oronde Gadsden fue rebotado por el receptor e interceptado por Azeez Al-Shaair para frenar al ataque local.

A pesar de que Elijah Molden volvió a interceptar a Stroud antes del descanso, el ataque de Los Angeles no pudo sumar debido a que falló un intento de gol de campo de 32 yardas.

En el tercer cuarto, Los Angeles al fin lograron cruzar a la zona pintada con un pase que completó Oronde Gadsden. Houston sumó con un gol de campo para alejarse 10-17.

Los Texans sellaron la victoria en el periodo final gracias a un gol de campo de 44 yardas de Ka’imi Fairbairn; la tardía respuesta llegó con un acarreo de Omarion Hampton, que dejó el marcador 16-20.