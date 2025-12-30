América vs Puebla: ¿Será transmitido en vivo? Horario y dónde ver el partido amistoso (Cuartoscuro)

De cara al Clausura 2026, las Águilas recibirán en el Estadio Ciudad de los Deportes este 30 de diciembre a Puebla. Aquí te contamos lo que se sabe hasta el momento del último partido amistoso previo al inicio del torneo de la Liga MX.

Ambos equipos probarán su artillería de manera secreta, pues el encuentro se disputará a puerta cerrada y sin acceso al público.

¿Se transmitirá en vivo el duelo entre las Águilas y el conjunto de la Franja? Las expectativas entre la afición de ambos clubes son altas, especialmente para quienes se quedaron con las ganas de ver a sus equipos campeones en el Clausura 2025, donde los Diablos se consagraron bicampeones del futbol mexicano.

Por ello, este amistoso resulta clave para medir qué tan preparados están los equipos rumbo al siguiente torneo de la Liga MX.

Aquí te compartimos todo lo que se sabe hasta el momento del encuentro donde América recibirá como local a Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Horario del partido amistoso América vs Puebla

América y Puebla calientan motores para el Clausura 2026 de la Liga MX con un duelo amistoso en la Ciudad de México, antes de la Jornada 1 del fútbol mexicano.

Hasta ahora se sabe que este partido de preparación se llevará a cabo a puerta cerrada el martes 30 de diciembre de 2025, sin permitir el acceso a la afición ni a medios de comunicación. Solo podrán ingresar cuerpo técnico, directivos y jugadores.

De acuerdo con Águilas Monumental, el horario oficial del último encuentro amistoso entre ambos conjuntos será a las 16:00 horas (tiempo del centro de México), donde ambos probarán de manera discreta sus armas para encarar el próximo torneo del futbol mexicano.

¿Se transmitirá en vivo el partido amistoso América vs Puebla este 30 de diciembre?

Hasta el momento, no se han anunciado transmisiones oficiales en vivo del partido en el que América recibirá a Puebla como local.

¿Dónde y cómo ver en vivo el América vs Puebla?

Televisa es la televisora encargada de transmitir los encuentros del América cuando juega en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya sea en TV abierta o mediante alguna plataforma de paga como ViX. Sin embargo, hasta el momento, no ha emitido un comunicado sobre este partido en específico.

Se espera que haya actualizaciones en el transcurso del día o, en su defecto, que se compartan los resultados finales del último amistoso previo al arranque del Clausura 2026.