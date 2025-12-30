Shrek Run 2026: la carrera temática que llegará a Paseo de la Reforma

La Ciudad de México arrancará el año con una propuesta deportiva distinta y llena de color: la Shrek Run 2026

Fecha y sede del evento

La carrera se realizará el domingo 18 de enero de 2026 y tendrá como escenario principal Paseo de la Reforma, una de las avenidas más emblemáticas de la capital. La salida está programada desde las primeras horas del día para aprovechar las condiciones climáticas favorables.

Distancias disponibles

Los participantes podrán elegir entre dos modalidades:

5 kilómetros , pensada para corredores recreativos, familias o quienes buscan una experiencia más relajada.

, pensada para corredores recreativos, familias o quienes buscan una experiencia más relajada. 15 kilómetros, dirigida a corredores con mayor preparación que desean un reto físico más exigente.

El tiempo límite para completar las distancias será de 45 minutos para los 5K y hasta 2 horas con 15 minutos para los 15K.

Horarios y premiación

El arranque de la competencia será a partir de las 6:30 de la mañana, mientras que la ceremonia de premiación está prevista alrededor de las 9:30 horas, donde se reconocerá a los primeros lugares de cada categoría, tanto en la rama femenil como varonil.

Costos e inscripciones

El costo de inscripción varía según la fecha en la que se realice el registro:

Precio promocional: desde 950 pesos .

desde . Tarifa regular: alrededor de 1,050 pesos .

alrededor de . Registro extemporáneo: hasta 1,200 pesos, disponible un día antes del evento.

Las inscripciones se realizan en línea a través de la plataforma oficial de Asdeporte.

Qué incluye el kit del corredor

Al completar su registro, los participantes recibirán un paquete conmemorativo, que incluye número oficial con chip de cronometraje, playera temática, hidratación durante el recorrido y medalla al cruzar la meta.

Una experiencia deportiva diferente

Más allá de la competencia, la Shrek Run destaca por su ambiente lúdico y temático, donde muchos corredores suelen asistir disfrazados o con accesorios inspirados en personajes como Shrek, Fiona o Burro. El evento también contempla zonas de animación y espacios para fotografías, lo que lo convierte en un plan ideal para disfrutar en grupo o en familia.