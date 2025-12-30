Tigres anuncia la salida de Eduardo Tercero tras varias temporadas sin actividad

Eduardo Tercero sale de Tigres Especial

Después de varias temporadas donde su nombre estuvo ligado al plantel felino, el defensor Eduardo Tercero se despide oficialmente de los Tigres UANL, club por el que pasó con una actividad marcada por altibajos.

La noticia, confirmada por fuentes oficiales del club y marca el fin de un ciclo para Tercero, quien ha vivido varios torneos sin tener una participación regular con el equipo. Esta salida sucede en un contexto donde Tigres redefine su estrategia deportiva rumbo a los próximos torneos que llegarán en 2026.

Eduardo Tercero llegó a Tigres con la expectativa de destacar en cada uno de los encuentros del equipo. Sin embargo, la realidad deportiva lo llevó a enfrentar largos periodos sin actividad en el terreno de juego.

Aunque no siempre estuvo bajo los reflectores ni fue titular indiscutible, su presencia en el vestidor y su entrega en los entrenamientos le ganaron el respeto de compañeros y cuerpo técnico.

Gracias Eduardo Tercero por tu trabajo, esfuerzo y dedicación vistiendo la playera de Tigres.



Te deseamos lo mejor en el siguiente capítulo de tu carrera. 🫡 pic.twitter.com/VuAmDQS8f0 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 31, 2025

Su salida, tal como se ha mencionado en los comunicados, no se trata de un cierre abrupto, sino de una transición hacia nuevos horizontes, tanto para Tigres como para el propio defensor.

Para muchos seguidores, más allá de estadísticas o minutos jugados, Tercero representa a ese tipo de futbolista que, aunque no siempre figura en la chancha, cumple con disciplina y actitud en cada entrenamiento.

Estos cambios siempre generan preguntas como ¿Dónde jugará ahora Tercero? ¿Qué puede esperar Tigres con su nueva estrategia? Esto lo sabremos con el paso de los meses y cuando los torneos de la Liga MX comiencen sus actividades.