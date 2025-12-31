Encienden alarmas en el Madrid: Mbappé será baja en el arranque del 2026

Encienden alarmas en el Madrid: Mbabbé será baja en el arranque del 2026

De acuerdo con un comunicado oficial emitido este miércoles por el club blanco, el atacante fue sometido a una resonancia magnética que confirmó un esguince en la rodilla izquierda. En el parte médico, el Real Madrid precisó quedar pendiente ante su evolución.

Baja sensible ante el Betis

Aunque Mbappé participó el martes en un entrenamiento abierto al público sin aparentes molestias, su ausencia para el duelo del domingo ante el Betis ya está confirmada.

El encuentro representa un compromiso clave para el conjunto dirigido por Xabi Alonso, que actualmente se ubica en la segunda posición de la tabla, a cuatro puntos del Barcelona, en la pelea por el liderato de La Liga.

En duda para la Supercopa de España

La situación genera mayor preocupación de cara a la Supercopa de España, cuya semifinal se disputará el próximo 8 de enero en Yeda, Arabia Saudita, frente al Atlético de Madrid.

La participación del astro francés en dicho encuentro está en duda, e incluso podría perderse una eventual final, en caso de que el cuadro merengue supere el derbi madrileño.

Calendario exigente para el Madrid

Además, el Real Madrid enfrentará compromisos relevantes en las próximas semanas, como el duelo ante el Levante el 17 de enero y el partido frente al Mónaco el 20 de enero, correspondiente a la Liga de Campeones.

El impacto de la ausencia del goleador

La baja de Mbappé representa un duro golpe para el conjunto blanco, que se queda sin su principal referente ofensivo. El francés suma 18 goles en la actual temporada, cifra que representa la mitad de los tantos del equipo.

Cabe recordar que Mbappé fue máximo goleador de La Liga en 2025, con 39 anotaciones, superando ampliamente al polaco Robert Lewandowski (Barcelona) y al argentino Julián Álvarez (Atlético de Madrid), quienes quedaron veinte goles por detrás.