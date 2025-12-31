Santos Laguna confirma a Ezequiel Bullaude como nuevo refuerzo para el Clausura 2026

Santos Laguna refuerza su mediocampo con Bullaude El Club de la Comarca suma ya su cuarto refuerzo (Club Santos)

El Club Santos Laguna anuncia la transferencia temporal con opción a compra del jugador argentino Ezequiel Bullaude al primer equipo de la escuadra, de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

El mediocampista, de 25 años de edad, cuenta con experiencia en la liga holandesa y tuvo su contacto con la liga mexicana en el Club Tijuana.

A partir del año entrante vestirá los colores Verdiblancos, aportando agilidad y capacidad para sumarse al ataque, convirtiéndose así en el cuarto refuerzo del club para enfrentar la temporada en la Liga MX.

¿Quién es Ezequiel Bullaude, el nuevo refuerzo de Santos?

Ezequiel nació el 26 de octubre de 2000 en Maipú, Argentina.

En territorio pampero, defendió los colores de Boca Juniors, uno de los equipos más importantes del fútbol argentino.

En 2022, el mediocampista emigró al fútbol europeo para incorporarse al Feyenoord de los Países Bajos, club con el que disputó el torneo local y la UEFA Europa League. Durante su etapa en el Viejo Continente, también defendió la camiseta del Fortuna Sittard.

Y después de formar parte de los Xolos, se integra a Santos Laguna para el Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Santos Laguna luce una alineación de fuerza con cuatro nuevos refuerzos

Los Guerreros reafirman su interés por competir en el Clausura 2026 con cuatro fichajes nuevos.

La escuadra de la Comarca añadió cuatro flamantes refuerzos: Efraín Orona en la defensa, Lucas Di Yorio en el ataque, y finalmente, en el mediocampo, Carlos Gruezo y Ezequiel Bullaude.

Contrario a la costumbre de comenzar a armar el equipo en el transcurso de las primeras jornadas de la Liga, a Santos le urge formarse antes de que inicie la temporada, para llegar desde el arranque con una escuadra de alto voltaje.