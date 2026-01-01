¿Por qué fue hospitalizado Roberto Carlos? La leyenda del fútbol explica su estado de salud

Ante las versiones difundidas, el propio Roberto Carlos, de 52 años, utilizó sus redes sociales para explicar la situación y aclarar que se trató de un procedimiento médico preventivo, previamente programado.

“Me sometí a un procedimiento médico preventivo, planificado con antelación con mi equipo médico. El procedimiento fue exitoso y me encuentro bien”, escribió el delantero brasileño.

Niega rumores sobre un infarto

El exjugador del Real Madrid y de la selección de Brasil aseguró que la intervención fue un éxito y que actualmente se encuentra en proceso de recuperación. Asimismo, desmintió las versiones que apuntaban a un supuesto infarto y adelantó que espera retomar pronto sus actividades personales y profesionales.

Finalmente, Roberto Carlos agradeció las muestras de apoyo recibidas y subrayó que no existe motivo de preocupación respecto a su estado de salud.

¿Quién es Roberto Carlos?

Considerado uno de los mejores defensas en la historia del fútbol, Roberto Carlos destacó por su trayectoria con la selección brasileña y el Real Madrid. Fue pieza clave en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, además de conquistar títulos como la Copa América, la Copa Confederaciones y múltiples ediciones de la Champions League.