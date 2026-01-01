Un nuevo Gran Maestro

SOBRESALIENTE. Sion Galaviz, orgullosamente mexicano.

Sion Galaviz Medina, nacido el 27 de junio de 2005, es un gran maestro de ajedrez mexicano, el undécimo en lograr este título en la historia de México, lo cual representa uno de los logros más altos en este deporte mental.

Comenzó a jugar ajedrez desde muy pequeño, influenciado por su familia, quienes también practican el deporte desde la infancia.

ASÍ FUE SU CAMINO HACIA EL TÍTULO DE GM

Obtuvo el título de Maestro Internacional (MI) tras su actuación en el Panamericano Sub-20 donde también consiguió una de sus normas de Gran Maestro.

Representó a México en la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2024 en Budapest, donde consiguió una norma de GM jugando en el tablero principal.

En septiembre de 2025, logró su tercera norma y superó los 2 500 puntos Elo, lo que le permitió convertirse oficialmente en Gran Maestro (GM) — el máximo título en ajedrez reconocido por la FIDE.

Fue representante mexicano en el Chess World Cup 2025 y participó en otras competiciones internacionales de alto nivel.

Galaviz es conocido por un estilo de juego agresivo y táctico, con inclinación por aperturas dinámicas que buscan el control activo del centro y aumentar las opciones de ataque.Además, ha hablado abiertamente sobre los sacrificios personales y dedicación que implica competir a alto nivel, viviendo incluso lejos de su familia para entrenar más intensamente.

La siguiente partida, frente a un gran maestro de reconocido nivel, tuvo un carácter altamente instructivo y fue clave para la consecución del título.

AGDESTEIN – GALAVIZ

APERTURA LONDRES

1.d4 d5 2.Af4 Cf6 3.e3 c5 4.Cf3 Cc6 5.Cbd2 e6 6.c3 Ch5 7.Ag5 f6 8.Af4 g6 9.Ab5 Ad7 10.0-0 cxd4 11.exd4 Ae7 12.Te1 Cg7 13.Ag3 a6 14.Af1 0-0 15.h3 Ae8 16.Cb3 g5

. .

17.c4? (Las blancas aplican con rigor la máxima de responder en el centro a un ataque de flanco, pero el compromiso de las negras aún no es lo bastante serio como para justificar el debilitamiento general del centro blanco. La mejor opción consiste en 17.Ad3 Ag6 18.Axg6 hxg6 19.Dd3 Kh7 20.Ch2 con ligera ventaja de las blancas)

17….Ab4 18.cxd5 (Ceder la tensión permitiendo al rival recapturar con desarrollo es uno de los pecados estratégicos capitales en el ajedrez. De cualquier manera, el cambio es obligatorio después de 18.Te3 f5 19.cxd5 Dxd5 20.Ae5 pero se efectúa en mejores condiciones que en la partida)

18….Dxd5 19.Te2 Ah5 20.Tc2 Ag6 (20….Axf3! garantiza una ventaja estática permanente)

21.T2c1 Tfc8 22.a3 Af8 23.Ac4 Dd8 24.a4 Cb4 25.a5 Tc6 26.Cc5 Axc5 27.dxc5 Cc2 28.Ad6? (Gravísimo error. Hay que jugar 28.Ta2!)

28….Cxa1 29.Txa1 Af7 30.Db3 Cf5 31.Axe6 De8 32.Axf7+ Dxf7 33.Db4 Cxd6 34.cxd6 Dd5 35.Te1 Txd6 36.h4 Tad8? (Pierde toda su ventaja, porque ahora las blancas disponían de 37.hxg5 fxg5 38.Te5)

37 Dg4? h6 38.Dh5 Df7 39.Dxh6 Td1 40.Txd1 Txd1+ 41.Rh2 g4 42.Cd2 Dc7+ 43.g3 Dc2 44.Dxf6 Txd2 0-1