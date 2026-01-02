Checo Pérez en la F1 2026: calendario completo y fechas del GP de México

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirma el calendario oficial de todas las carreras de la temporada 2026 en la Fórmula 1 para este año. Por lo que podremos conocer todas las fechas con horario y locación que disputará el piloto mexicano Sergio el "Checo" Pérez para este año.
Aquí te damos todos los detalles de las carreras en las que el mexicano competirá en 2026, con horario y sede, además del calendario oficial de todos los GP que se disputarán en esta temporada de la Fórmula 1.
Checo Pérez en la F1: calendario 2026 del piloto mexicano
Sergio Pérez regresa al circuito de la Fórmula 1 en 2026; sin embargo, antes de su participación en los GP de Australia y México, el piloto deberá llevar a cabo una preparación previa con su nueva escudería.
Las primeras prácticas privadas para los pilotos de la F1 se llevarán a cabo del 26 al 30 de enero en Barcelona. Será en estas fechas cuando Checo comenzará su preparación para subirse al monoplaza con la marca de Cadillac.
La nueva escudería que representa el piloto mexicano se prepara a marchas forzadas para construir el prototipo que manejará Checo en los diferentes Grandes Premios que disputará.
Al mismo tiempo, el piloto mexicano prepara su cuerpo mediante intensos entrenamientos para volver a someterlo a la exigencia corporal que conlleva manejar nuevamente un monoplaza.
El Gran Premio de Australia será el primer torneo que Sergio Pérez disputará para 2026, representando a la escudería Cadillac.
Checo Pérez correrá en el circuito de Melbourne del 6 al 8 de marzo, por el campeonato del GP de Australia.
Checo Pérez vuelve al GP de México en 2026, ahora con Cadillac
Además del GP australiano, El checo, también estará presente en el GP de México, uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la F1 en el país.
El hecho de tener al jalisciense en el GP con cede en la capital mexicana, simboliza una de las intersecciones más esperadas por sus fanáticos.
El Gran Premio de México se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Este emocionante espectáculo ofrece la posibilidad de ver brillar nuevamente al piloto mexicano en un GP en la CDMX, ahora representando a la escudería Cadillac.
F1 temporada 2026: Calendario completo
La FIA compartió el calendario oficial de la temporada 2026 para todas las carreras de la Fórmula 1. Te compartimos la lista completa:
- Gran Premio de Australia – 6 al 8 de marzo
- Gran Premio de China – 13 al 15 de marzo
- Gran Premio de Japón – 27 al 29 de marzo
- Gran Premio de Bahréin – 10 al 12 de abril
- Gran Premio de Arabia Saudita – 17 al 19 de abril
- Gran Premio de Miami – 1 al 3 de mayo
- Gran Premio de Canadá – 22 al 24 de mayo
- Gran Premio de Mónaco – 5 al 7 de junio
- Gran Premio de España (Barcelona) – 12 al 14 de junio
- Gran Premio de Austria – 26 al 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña – 3 al 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica – 17 al 19 de junio
- Gran Premio de Hungría – 24 al 26 de junio
- Gran Premio de Países Bajos – 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia – 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España (Madrid) – 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán – 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur – 9 al 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos – 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México – 30 de octubre al 1 de noviembre
- Gran Premio de Brasil – 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas – 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar – 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi – 4 al 6 de diciembre
Este 2026, la F1 promete emocionantes competencias, en el marco de las nuevas regulaciones implementadas en su reciente reglamento. La expectativa crece con la publicación del calendario. y con ello, cada uno de los países se prepara para recibir el GP en sus distintas sedes.
Panorama para Checo Pérez este 2026 en la F1
La temporada 2026 promete ser intensa para Checo Pérez, con presencia en los principales circuitos del mundo y la emoción de los fanáticos mexicanos asegurada en el GP de México.
Su participación con Cadillac será uno de los momentos más destacados de la Fórmula 1 este año. Aquí te compartiremos el paso a paso del piloto mexicano en la temporada 2026 que la F1 tiene preparada. Por lo que te invitamos te mantengas pendiente.