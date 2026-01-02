Max Verstappen regala a Sergio Pérez un casco con bonita dedicatoria

Amistad. Max Verstappen y Sergio Pérez hicieron historia para Red Bull en la temporada 2024 de la Fórmula 1. (Foto especia)

Sergio Pérez recibió un presente de Max Verstappen, su ex compañero en Red Bull, fue un casco con dedicatoria de gratitud y que el tapatío compartió en Instagram en la que ambos aparecen juntos y con el casco.

La imagen muestra un casco de Verstappen, que Pérez sostiene orgulloso hacia la cámara, y se puede leer en la visera el texto en inglés: “Gracias por ser un gran compañero de equipo y amigo”. Junto a las varias fotos del posteo, Pérez escribió: “2025 sabático te fuiste muy rápido. Vamos por un gran 2026”.

Ninguno de los dos pilotos reaccionó con más detalles al regalo.

Verstappen y Pérez formaron pareja en Red Bull Racing durante cuatro temporadas. Mientras Verstappen conquistó en 2024 su cuarto título mundial, Pérez atravesó una temporada complicada, pese haber terminado segundo en el campeonato en 2023.

Los resultados decepcionantes provocaron que el mexicano fuera reemplazado por Liam Lawson en la temporada 2025. Pero, Lawson fue inmediatamente reemplazado por Yuki Tsunoda, ambos tuvieron dificultades para acercarse al nivel del tetracampeón del mundo.

Con la entrega del casco, Verstappen cumplió una promesa previa. “Todavía tengo que darle un casco mío; se lo prometí”, dijo Verstappen el año pasado a, entre otros, Motorsport.com.

“Él también me dio uno, con un mensaje muy bonito. Independientemente de lo que se escriba en los medios: yo sé cómo es Checo y tenemos una relación fantástica.”

Sergio Pérez continuará su carrera en la Fórmula en la temporada 2026 con la escudería Cadillac y mira al futuro con confianza.