Últimos boletos en juego: 49ers–Seahawks, Bucs–Panthers y Steelers–Ravens

El duelo por la primera posición de la Conferencia Nacional (NFC) entre 49ers y Seahawks, así como los partidos por el título divisional entre Buccaneers y Panthers, y Steelers y Ravens, destacan como los encuentros más atractivos de la última jornada de la temporada regular de la NFL.

La semana arrancará con el enfrentamiento entre los San Francisco 49ers (12-4) y los Seattle Seahawks (13-3), duelo que definirá al campeón de la División Oeste de la NFC, además de otorgar la semana de descanso de cara a la postemporada.

Los 49ers han sido una de las sorpresas de la campaña, pese a una temporada marcada por las lesiones, entre ellas la ausencia de su estrella defensiva Nick Bosa y de su quarterback Brock Purdy, quien regresó en la semana 11 tras perderse gran parte de la temporada regular. Los Niners suman seis victorias consecutivas y podrían colocarse como el mejor equipo de la Conferencia Nacional.

Por su parte, los Seahawks también llegan con una racha de seis triunfos al hilo y son considerados uno de los equipos más sólidos de la liga, gracias a su equilibrio ofensivo y defensivo.

En el choque entre Buccaneers y Panthers se definirá el primer lugar del Sur de la NFC. Carolina asegurará el título divisional con una victoria, mientras que Tampa Bay, en caso de ganar, deberá esperar el resultado del domingo entre Falcons y Saints.

La temporada regular cerrará con un dramático enfrentamiento entre Ravens y Steelers, donde ambos equipos se juegan el pase a los playoffs y el título del Norte de la Conferencia Americana, en un nuevo capítulo de esta histórica rivalidad.

Horarios de la semana 18 de la NFL

Sábado 3 de enero:

Panthers vs Buccaners , 3:30 pm

, 3:30 pm Seahawks vs 49ers, 7:00 pm

Domingo 4 de enero | 12:00 horas

Saints vs Falcons

Browns vs Bengals

Colts vs Texans

Titans vs Jaguars

Packers vs Vikings

Cowboys vs Giants

Domingo 4 de enero | 3:35 pm

Chargers vs Broncos

Cardinals vs Rams

Chiefs vs Raiders

Dolphins vs Patriots

Lions vs Bears

Jets vs Bills

Commanders vs Eagles

Domingo 4 de enero | 7:20 pm