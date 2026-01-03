Chivas vs Atlas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el partido de la Copa Pacífica

Partido Chivas vs Atlas de la Copa Pacífica Especial

En la ciudad de Guadalajara hay un pulso que no se detiene con el calendario: es el latido del Clásico Tapatío. Dos equipos, dos aficiones y una historia que se escribe cada vez que Chivas y Atlas se enfrentan, esta vez no por puntos oficiales, sino en la Copa Pacífica Centenario de la Universidad de Guadalajara, un torneo amistoso que sirve como antesala al Clausura 2026 de la Liga MX.

Este duelo estará para no perderse. Por ello, aquí te dejamos todo lo que necesitas saber para no perderte ni un minuto de este emocionante encuentro entre estos dos colosos del balompié.

¿A qué hora juegan Chivas vs. Atlas hoy?

Este sábado 3 de enero, cuando el reloj marque 20:45 horas en el Estadio Jalisco, los rojiblancos del Guadalajara y los rojinegros del Atlas volverán a cruzar sus miradas y sus historias en una cancha que ha sido testigo de sueños, reconciliaciones y rivalidad durante más de un siglo.

¿Dónde ver el Clásico Tapatío Chivas vs. Atlas hoy?

Los aficionados que no puedan asistir al Estadio Jalisco podrán seguir el partido en vivo a través de:

ESPN 3 en televisión de paga

en televisión de paga Disney+ Premium en streaming

Se espera una gran respuesta tanto en las gradas como frente a las pantallas, pues aunque se trata de un juego amistoso, la pasión entre Chivas y Atlas siempre mantiene la intensidad al máximo.

¿Cómo llegan ambos equipos al partido de hoy?

Chivas

en la Liga MX del año pasado, Chivas culminó con cierta regularidad, posición que les permitió aspirar a playoffs y estar entre los equipos competitivos del certamen. La llegada de refuerzos como Brian Gutiérrez, Ricardo Marín y Sepúlveda refuerza la idea de que el cuadro dirigido por Gabriel Milito está construyendo una plantilla con poder ofensivo, técnica y determinación.

Atlas

Por su parte, el Atlas Fútbol Club también llega con un espíritu competitivo. La temporada pasada no fue la mejor en términos de clasificación, quedándose fuera del Play In y mostrando un récord que osciló entre altibajos con algunas victorias, empates y derrotas que reflejaron la inconsistencia del equipo. Sin embargo, Atlas ha tenido partidos de preparación con resultados positivos, como victorias frente a equipos como Tepatitlán y Necaxa.

Posibles alineaciones rumbo a la Copa Pacífica

Aunque todavía no se han anunciado oficialmente las alineaciones definitivas del Clásico, el ensayo de pretemporada y las piezas que han probado ambos equipos pueden darnos una idea de cómo podrían formarse:

Posible alineación de Chivas

Director técnico: Gabriel Milito

Portero: Raúl Rangel

Defensa: Miguel Tapias | Luis Romo | Diego Campillo

Medios: Érick Gutiérrez | Fernando González | Efraín Álvarez

Ataque: Ángel Sepúlveda | Brian Gutiérrez | Ricardo Marín

Posible alineación de Atlas

Director técnico: Diego Cocca

Portero: Camilo Vargas

Defensa: Gaddi Aguirre | Paulo Ramírez | Adrián Mora

Medios: Gustavo Ferrareis | Mateo García | Matheus Dória

Delantera: Diego González | Víctor Ríos | Uros Djurdjevic

La historia centenaria entre estos dos clubes hace que incluso un duelo de preparación tenga sabor a desafío.