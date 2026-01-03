El auto que manejará de Sergio Pérez se conocerá el 8 de febrero

Falta poco. Cadillac presentará en sociedad el 8 de febrero el auto con el que competirán Sergio Pérez y Valtteri Bottas, en su debut en la Fórmula 1. (@Cadillac_f1)

El monoplaza que conducirá Sergio ‘Checo’ Pérez de la escudería Cadillac para su debut en la temporada 2026 de la Fórmula 1 será presentado en sociedad el 8 de febrero durante un spot publicitario con motivo del Super Bowl.

Este sábado 3 de enero se dieron a conocer las fechas de las presentaciones de los coches de la Fórmula 1 para la temporada 2026. Cadillac marcó su fecha para el próximo 8 de febrero durante un anuncio televisivo, día en que se celebrará el Super Bowl en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Aunque Cadillac ya había dado un avance sobre la presentación de su coche en diciembre en su cuenta X, este 3 de enero se oficializaron las fechas de las demás escuderías para la temporada 2026 de la F1.

Las primeras presentaciones de decoraciones o de monoplazas comenzarán a partir del 15 de enero, mientras McLaren, Mercedes y Williams son las únicas escuderías que aún no han confirmado sus planes.

El jueves 15 de enero, Red Bull y Racing Bulls presentarán sus colores desde Estados Unidos en Detroit, en Michigan, tierra del nuevo socio principal, Ford, para concebir el primer motor propio de Red Bull Powertrains.

El martes 20 de enero, Audi presentará su monoplaza durante un evento organizado en Berlín, Alemania. Ese mismo día, Honda presentará en Tokio su nueva unidad de potencia en el marco de su asociación exclusiva con Aston Martin.

El viernes 23 de enero habrá una presentación de Alpine en Barcelona, un lanzamiento en línea para la escudería Haas y una presentación de Ferrari que podría estar acompañada de un primer rodaje en Fiorano.

Luego de la primera semana de ensayos invernales a puertas cerradas, en el circuito de Barcelona-Catalunya del 26 al 30 de enero, el lunes 9 de febrero, Aston Martin presentará su primer F1 diseñado bajo la dirección de Adrian Newey.

El campeonato 2026 se perfila como el de la revolución técnica, con nuevos F1 y nuevos motores, pero también como el de la novedad, con la transformación de Sauber en equipo oficial Audi y la entrada en escena de Cadillac como undécima escudería de la parrilla.

Fecha Equipo Lugar

15 de enero Austria/Red Bull Racing Detroit

15 de enero Italia/Racing Bull Detroit

20 de enero Japón/Honda (Aston Martin) Tokio

20 de enero Alemania/Audi Berlín

23 de enero Francia/Alpine Barcelona

23 de enero Italia/Ferrari Fiorano

23 de enero Estados Unidos/Haas En línea

8 de febrero Estados Unidos/Cadillac Super Bowl

9 de febrero Reino Unido/Aston Martin Silverstone

- Reino Unido McLaren

- Alemania Mercedes

- Reino Unido Williams

Pruebas de pretemporada 2026

26-30 enero España Test de invierno 1 (privado) Barcelona

11-13 febrero Bahréin Prueba de invierno 2 Sakhir

18-20 febrero Bahréin Prueba de invierno 3 Sakhir